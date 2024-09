Un centre universitaire des sciences de l’alimentation à Fribourg

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) L’Université de Fribourg, qui accueille quelque 10’000 étudiants pour la rentrée, crée un centre dédié aux sciences de l’alimentation, un domaine dans lequel le canton veut se profiler. L’entité est le fruit de la mise en commun des connaissances de ses cinq facultés.

Le FRIC (pour Food Research and Innovation Center), son nom, sera inauguré le 2 octobre. Grâce à une industrie alimentaire forte et à sa tradition agricole, le canton de Fribourg est l’endroit « idéal » pour mener des recherches à ce sujet, a indiqué mardi la rectrice de l’Unifr Katharina Fromm, en fonction depuis le 1er février.

Le Centre couvrira la production et la transformation des aliments, du marketing, de la consommation et de l’influence de l’alimentation sur la santé physique et mentale, avec interdisciplinarité. Outre les sciences naturelles et la médecine, la psychologie, le droit, la communication, le marketing et l’éthique seront mis à contribution.

Le FRIC vise par ailleurs une reconnaissance en tant que pôle recherche national.