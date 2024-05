Un homme attaque et blesse six personnes à Zofingue

(Keystone-ATS) Un homme a attaqué à l’arme blanche et blessé mercredi soir à Zofingue (AG) six personnes, dont deux grièvement. Le suspect, âgé d’une quarantaine d’années et “d’origine étrangère”, a été arrêté, a indiqué la police cantonale argovienne.

La police a reçu peu après 16h00 le signalement d’un homme qui avait attaqué un passant à la gare de Zofingue. L’inconnu a ensuite pris la fuite. En chemin, il s’en est à nouveau pris à d’autres personnes.

L’homme s’est retranché dans un bâtiment où les forces d’intervention ont pu entrer en contact avec lui. Après deux heures, elles l’ont finalement arrêté. Le suspect présentait, lui aussi, des blessures.

La police a déployé un important dispositif et a pris en charge les personnes blessées avec plusieurs ambulances. Un hélicoptère de sauvetage est également intervenu. Toutes les personnes blessées ont été transportées à l’hôpital.

La police a jusqu’à présent donné peu d’informations. Le suspect “est probablement d’origine étrangère et âgé d’environ 40 ans”, a-t-elle précisé dans un communiqué mercredi soir. Il se trouve actuellement à l’hôpital et est surveillé par la police. Elle suppose qu’il s’agit d’un assaillant isolé.