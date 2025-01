Un nouvel incendie fait rage au nord de Los Angeles

Keystone-SDA

Un nouvel incendie s'est déclenché mercredi au nord de Los Angeles, entraînant des ordres d'évacuation dans une région déjà ébranlée par des feux dévastateurs. Les flammes ont ravagé plus de 2000 hectares en moins de deux heures dans les environs du lac Castaic.

2 minutes

(Keystone-ATS) Elles ont été attisées par les vents chauds et secs de Santa Ana qui continuent de souffler sur la région, poussant un grand nuage de fumée au-dessus du brasier.

Des ordres d’évacuation ont été émis pour plus de 19’000 personnes vivant près du lac, situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de Los Angeles et à proximité de la ville de Santa Clarita.

Des images télévisées montrent la police circulant dans le quartier pour inciter les habitants à évacuer. Des hélicoptères et des avions lâchent de l’eau sur les flammes pour tenter de les étouffer, pendant que des pompiers tentent de les combattre au sol.

A proximité du lac, quatre prisons hébergeant un total de 4700 personnes sont menacées par l’incendie. « Nous nous opposons depuis longtemps à l’expansion du système carcéral, en particulier dans les zones dangereuses d’incendie, et sommes très inquiets pour la sécurité des personnes incarcérées dans ces prisons », a déclaré Melissa Camacho, avocate de l’ACLU, une importante association de lutte pour les droits civiques.

Une trentaine de morts

« Nous demandons aux dirigeants du comté d’ordonner au département du shérif de Los Angeles d’organiser immédiatement le transport nécessaire pour évacuer les prisons sans délai », a-t-elle ajouté.

Los Angeles se remet à peine d’incendies qui se sont déclarés le 7 janvier et ont défiguré une partie de la ville, tuant près d’une trentaine de personnes.

Robert Jensen, qui travaille pour le shérif du comté de Los Angeles, a demandé à toute personne se trouvant dans la zone du nouvel incendie de quitter les lieux sur-le-champ.

« Nous avons vu les causes dévastatrices pour les personnes qui ont refusé de suivre les ordres » d’évacuation lors des récents incendies, qui ont détruit plus de 15’500 bâtiments dans la deuxième ville des Etats-Unis et ses environs, a-t-il fait savoir.

« Je ne veux pas voir cela ici. Si vous avez reçu un ordre d’évacuation, évacuez », a ajouté M. Jensen.