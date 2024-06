Un Suisse de 19 ans à l’Eurovision des jeunes musiciens classiques

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Après l’Eurovision de la chanson, celui des jeunes musiciens classiques: Valerian Alfaré, 19 ans, représentera la Suisse avec son euphonium à la finale du concours Eurovision Young Musicians (EYM) à Bodø en Norvège le 17 août.

A l’euphonium, une sorte de tuba ténor, Valerian Alfaré joue principalement de la musique classique. Le jeune homme a notamment remporté le Concours suisse de musique pour la jeunesse 2021.

En plus de l’euphonium, Valerian Alfaré joue de la trompette jazz. Le musicien de Rheinfelden en Argovie est membre de l’Orchestre suisse de jazz des jeunes.

L’Eurovision des Jeunes Musiciens, organisé par l’Union européenne de radio-télévision (UER), a lieu tous les deux ans depuis 1982. La compétition s’est tenue six fois à Vienne, deux fois à Cologne et en Suisse (Genève, Lucerne) ainsi qu’à Copenhague, Amsterdam, Bruxelles, Varsovie, Lisbonne, Bergen, Berlin et Montpellier.

Le 17 août, les onze finalistes seront accompagnés par l’Orchestre symphonique de la radio norvégienne au Stomen Konserthus. Le concours, qui sera retransmis sur la SRF, est ouvert aux jeunes âgés de 14 à 21 ans.