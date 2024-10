Une commission ne veut pas d’une caisse-maladie unique à Genève

(Keystone-ATS) Le canton de Genève ne doit pas se doter d’une caisse-maladie publique unique. Par 7 voix contre 4 et une abstention, la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats rejette une initiative cantonale de Genève, qui émet cette demande.

Le texte vise à mettre en place une base légale permettant aux cantons de créer des caisses cantonales uniques. Genève demande « d’expérimenter des modèles alternatifs de pilotage de la politique de la santé ».

Dans un communiqué publié mardi, la commission estime que la création de caisses uniques au niveau cantonal comporterait d’importantes difficultés au niveau de la mise en oeuvre et de l’exécution. Elle émet également des doutes quant au fait qu’une telle mesure permette réellement de réduire les coûts de la santé.

Et encore de souligner que les coûts administratifs constituent aujourd’hui moins de 5% du volume des primes et que les cantons ont déjà la possibilité de fonder leur propre assurance-maladie en concurrence avec les autres. De plus, avant de prendre des mesures, elle souhaite attendre un rapport demandé par le conseiller aux Etats Mauro Poggia (MCG/GE).

Ce dernier propose une caisse de compensation des coûts cantonale, qui soit notamment chargée de fixer et percevoir les primes, ainsi que de financer les coûts de l’assurance maladie de base. Cette option vise à faire baisser les coûts de la santé ainsi qu’à anticiper une votation nationale sur une caisse unique et publique, dont certains cantons ne veulent absolument pas, selon le sénateur.