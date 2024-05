Une fête du travail sans surprise à Zurich avec 10’000 manifestants

(Keystone-ATS) Le 1er mai s’est déroulé à Zurich comme pratiquement chaque année: le cortège officiel, qui a vu défiler quelque 10’000 personnes dans le calme, a été suivi par une manifestation non autorisée. Plusieurs personnes ont été arrêtées.

Le cortège officiel organisé par l’Union syndicale zurichoise a défilé à la mi-journée sous le mot d’ordre “Le capitalisme rend malade”. La faîtière syndicale visait en particulier à mobiliser en faveur d’un “oui” à l’initiative d’allègement des primes maladie, soumise en votation le 9 juin.

Le défilé, qui a relié la place Helvetiaplatz à celle de Sechseläuten, s’est déroulé en grande partie de manière pacifique, mais un petit nombre de personnes cagoulées a semé le trouble. Les dégâts matériels sont principalement des tags, notamment sur les devantures de Credit Suisse, UBS, le magasin de jouets Franz Carl Weber ou encore le chocolatier Läderach. La police municipale a également indiqué qu’une vitrine a été casée à la Bahnhofstrasse.

Comme de coutume, des manifestants défendant d’autres causes se sont également joints au cortège. Les défenseurs de la Palestine étaient nombreux cette année.

Neuf arrestations

En marge des festivités du 1er mai, une manifestation non autorisée d’autonomes de gauche a également eu lieu dans l’après-midi dans le quartier de la Langstrasse, vers la gare. Plusieurs dizaines de personnes, la plupart cagoulées, se sont rassemblées, selon la police.

Présentes avec un important dispositif, les forces de l’ordre ont encerclé les militants durant plusieurs heures, a constaté une journaliste de Keystone-ATS sur place. La manifestation a finalement été dispersée.

La police a indiqué avoir arrêté et emmené au poste neuf personnes pour des clarifications. Les policiers ont également procédé à des contrôles d’identité et ont dénoncé des individus pour participation à une manifestation non autorisée.

Les Jeunes socialistes zurichois ont critiqué l’intervention de la police qui est, selon eux, “contraire aux droits de l’homme”. L’UDC cantonale, elle, a en revanche dit être “préoccupée” par ces nouveaux débordements et a demandé que le 1er mai soit supprimé de la liste des jours fériés cantonaux.