Une femme remporte la mairie de Tokyo

(Keystone-ATS) La gouverneure (maire) sortante de Tokyo Yuroko Koike a revendiqué dimanche sa réelection à ce poste face à sa rivale Renho, une figure de l’opposition, à l’issue d’élections qu’elle a largement remportées, selon de premières estimations.

La bataille entre les deux candidates pour remporter la mairie de Tokyo, une mégapole de 14 millions d’habitants, a été l’un des points forts de ce scrutin, dans un paysage politique dominé par les hommes.

Le Japon n’a jamais eu de femme Premier ministre et la grande majorité des députés sont des hommes, mais la capitale japonaise, qui représente un dixième de la population du pays et pèse pour un cinquième de son économie, est dirigée depuis 2016 par Mme Koike, une ancienne présentatrice de télévision âgée de 71 ans.

Les sondages réalisés par la radio-télévision publique NHK et d’autres médias à la fermeture des bureaux de vote à 20h00 (13h00 suisses) montrent que la candidate conservatrice, qui fut ministre de la Défense et de l’Environnement, a été réélue pour effectuer un troisième mandat de quatre ans, battant largement ses adversaires.

Parmi ses principaux adversaires figurait une autre femme, l’ancienne députée de l’opposition, mannequin et présentatrice de télévision Renho, 56 ans, qui porte un seul nom.

Si l’attention au cours de la campagne a été centrée sur les deux femmes, le sondage de NHK accorde la deuxième place au candidat indépendant Shinji Ishimaru, 41 ans, ancien maire d’Akitakata dans l’ouest du Japon, qui a mis en relief son expertise dans le domaine de la finance, en tant qu’ancien banquier.

“Avec le fort soutien des Tokyoïtes, j’ai été désignée à la direction de cette grande ville, Tokyo”, a déclaré Mme Koike à ses partisans après la diffusion des premières estimations.

“Aujourd’hui, le Japon et Tokyo sont confrontés à différents défis”, comme l’inflation et le faible taux de natalité, a-t-elle souligné.

Yuriko Koike était à la tête de la métropole pendant les Jeux olympiques de Tokyo-2020, qui ont eu lieu en 2021 à cause du Covid, et avait passé le drapeau olympique à Anne Hidalgo, la maire de Paris lors de la cérémonie de clôture.

Sa réelection est la bienvenue pour le Parti libéral-démocrate au pouvoir, de l’impopulaire Premier ministre Fumio Kishida, qui soutient Mme Koike. Des élections nationales sont prévues au Japon fin 2025.

Encourager la natalité

Ce scrutin a eu lieu dans un contexte d’inquiétude sur la démographie. Le taux national de fécondité a atteint l’an dernier un nouveau plus bas à 1,2 enfant par femme en moyenne et ce chiffre est encore plus faible à Tokyo, avec 0,99.

Yuriko Koike et Renho se sont toutes deux engagées à accroître l’aide à l’éducation des enfants, Mme Koike promettant de subventionner les péridurales.

“Après avoir eu leur premier enfant, j’entends certaines dire qu’elles ne veulent plus jamais ressentir cette douleur”, a affirmé Mme Koike, selon les médias locaux.

Cinquante-six candidatures – un record – ont été enregistrées pour cette élection, dont beaucoup sont fantaisistes. Un candidat déguisé en “Joker” a appelé à la légalisation de la polygamie, d’autres ont fait campagne pour plus de golf, de poker ou simplement pour se faire de la publicité.

Le décompte des voix a commencé immédiatement après la clôture des bureaux de vote et les résultats officiels seront annoncés lundi matin.

Les médias locaux estiment que le taux de participation pourrait être supérieur à celui de 2020, au vu d’une hausse de 20% des votes anticipés par rapport au dernier scrutin.

Le taux de participation était de 55% lors du dernier vote pour la mairie, contre près de 60% lorsque Mme Koike a été élue pour la première fois en 2016.