Une fondation pour soutenir la recherche de pointe voit le jour

L'Université de Genève (UNIGE) peut s'appuyer sur le soutien financier d'une nouvelle structure, appelée Fondation pour l'UNIGE. Alimentée par des dons, des legs et des subventions, cette fondation devra compléter les financements publics et investira dans des projets de recherche de pointe, particulièrement dans des domaines porteurs pour l'avenir.

(Keystone-ATS) La création de cette fondation « marque une étape importante pour notre institution et son engagement envers la société », a indiqué Audrey Leuba, la rectrice de l’UNIGE, citée dans un communiqué. La fondation a également pour mission de contribuer à la modernisation des équipements de l’université.

La Fondation Wilsdorf (Rolex) s’est déjà engagée à soutenir « de façon importante » la Fondation pour l’UNIGE. Cette dernière est administrée par un Conseil de fondation qui est présidé par Mme Leuba et dont les membres internes et externes exercent leurs fonctions à titre bénévole.

A plus long terme, la Fondation pour l’UNIGE « apportera son soutien à l’enseignement et aux services à la cité ». Elle sera aussi chargée d’accompagner des projets pédagogiques innovants et des échanges académiques. Elle participera en outre à la formation de talents capables de répondre aux défis auxquels le monde doit répondre.