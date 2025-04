Une passerelle sur la Drize contestée dans les urnes à Troinex

Une passerelle sur la Drize destinée aux piétons et aux cyclistes sera en votation à Troinex (GE) le dimanche 18 mai. Le crédit d'engagement pour sa réalisation, de 2,458 millions de francs, a été attaqué par voie référendaire notamment en raison du coût de l'ouvrage long de 25 mètres.

(Keystone-ATS) Le Conseil municipal a voté ce crédit à l’unanimité en juin 2024. L’objectif est de remplacer la passerelle du Vidollet-la-Forge qui est vétuste. Le passage actuel ne permet pas l’accès aux personnes à mobilité réduites et aux poussettes. Il ne respecte pas non plus les normes pour faire face aux crues centennales de la rivière.

Le projet offrira ainsi un accès facilité et sécurisé vers l’école, la nouvelle zone sportive et les commerces, avec un passage piéton sur la route de Troinex, en lien avec de nouveaux quartiers où vivent désormais un tiers des habitants de la commune. La passerelle permettra ainsi de rallier ces nouveaux quartiers au centre du village.

Des subventions

Un crédit de 2,458 millions de francs est prévu, mais au final la passerelle et les aménagements annexes devraient coûter un million de francs à la commune. En effet, différentes subventions ainsi qu’une participation d’un million de francs de la part du promoteur immobilier du « Parc des Crêts » allègeront la facture. Si le projet est refusé, le million promis ira à d’autres installations liées à la mobilité.

Pour le maire de Troinex, Guy Lavorel, cette passerelle est indispensable pour les habitants de la commune. Les autorités ont longuement travaillé sur ce projet, l’adaptant en fonction notamment des emprises foncières, a-t-il expliqué. La passerelle, qui bénéficie d’une autorisation de construire en force, a été conçue par l’architecte genevois Pierre-Alain Dupraz.

Crainte pour la biodiversité

Opposés à ce projet, des riverains ont lancé le référendum. Ils fustigent le « budget exorbitant et disproportionné » de l’ouvrage ainsi qu’une « altération irrémédiable d’un coin de nature ». Ils affirment que le projet entraînera une large trouée dans le cordon boisé de la Drize.

Les référendaires craignent aussi « la confrontation cycles-riverains, cycles-piétons, voire la prévisible confrontation avec des cyclomoteurs ». Ils estiment que cet aspect n’a pas été pris en compte dans la réflexion autour de ce projet.

En novembre dernier, les Troinésiens s’étaient déjà prononcés sur un projet d’aménagement. Ils avaient refusé le plan localisé de quartier « Lullin » qui prévoyait 134 logements. Les référendaires dénonçaient alors un projet surdimensionné.

