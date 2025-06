Une trentaine d’animations gratuites pour dynamiser l’été thônésien

La Ville de Thônex (GE) propose une trentaine d'activités festives, ludiques et culturelles gratuites de juin à septembre. Les habitants sont invités à participer à des concerts, des spectacles, des projections de films, des animations pour enfants ou encore à des séances de Pilates et de yoga.

(Keystone-ATS) De la place de Graveson aux parcs, en passant par les préaux d’écoles et la piscine, Thônex vibrera au rythme de la culture, du sport et du divertissement, pour un été placé sous le signe de la découverte, de la détente et du partage, souligne la commune dans un communiqué. Il y a des activités pour tous les âges.

Huit séances de cinéma en plein air sont prévues, dont une projection du film « Un p’tit truc en plus », d’Artus. Côté sport, la place de Graveson accueillera la diffusion des demi-finales et de la finale de l’Euro féminin de football en présence des joueuses du Servette Football Club Chênois Féminin. Des cours de yoga, Pilates et Bodysculpt seront proposés au parc Jean-Marie Gignoux.

Des concerts, du théâtre, de la magie et du cirque animeront les soirées. Les spectacles itinérants du camion-scène du Théâtre de Carouge investiront les espaces publics. Les plus jeunes profiteront également de nombreuses activités: spectacles et animations pour les tout-petits avec les Chapiteaux enchantés ou encore des jeux pour les 4-12 ans.

L’été sera aussi synonyme de rencontres et de solidarité, avec les cours de français au parc, des ateliers éco-responsables et des animations pour sensibiliser le public aux enjeux du climat et de l’énergie. La programmation se termine le 6 septembre avec une bataille de hip-hop à l’école Belle-Terre.

