Valais: Franziska Biner et Stéphane Ganzer sont entrés en fonction

Keystone-SDA

Elus début mars, les nouveaux conseillers d'Etat valaisans Franziska Biner et Stéphane Ganzer sont officiellement entrés en fonction jeudi. Retour sur une matinée pas comme les autres.

(Keystone-ATS) « Ce matin, au moment d’ouvrir les yeux, je me suis dit: ça y est, c’est mon tour », a raconté Stéphane Ganzer à Keystone-ATS. « Endosser cette fonction, c’est une fierté et un sentiment de responsabilité qui m’habite pour faire briller le Valais », ajoute-t-il.

« Quand je me suis réveillée, je me suis dit que le Cervin me manquait », révèle pour sa part Franziska Biner. La Haut-Valaisanne a choisi de déménager à Sion pour éviter des trajets de 2 heures (simple course) jusqu’à Zermatt, dont elle était jusqu’ici vice-présidente. « Je cherche un appartement. Pour l’instant, je suis à l’hôtel », précise-t-elle. « J’ai laissé mon village et ma maison. Ce sont, pour moi, les principaux changements. »

Le souvenir de Joe Dassin

« Je ne veux pas que la fonction me change. Je souhaite rester en phase avec mes valeurs », avoue Stéphane Ganzer. Franziska Biner préfère se muer en philosophe: « Dans la vie, on apprend et on grandit avec la tâche qui nous incombe. Rome ne s’est pas construite en un jour. »

Si les nouveaux conseillers d’Etat n’ont pas encore totalement aménagé leur bureau, Stéphane Ganzer a choisi de conserver un tableau du peintre Jean-Charles Knupfer, propriété des musées cantonaux, immortalisant une partie du village de Veyras (Muzot en l’occurrence), sous la neige. Le libéral-radical a, par contre, déjà installé un tableau immortalisant un combat de reines, amené son casque de capitaine instructeur chez les pompiers et un 45 tours de Joe Dassin: « C’est le premier concert que j’ai vécu, en 1975, alors que j’étais encore dans le ventre de ma mère. »

Une vraie capacité d’autodérision

« Au moment d’entrer dans mon bureau, j’ai eu encore un peu de peine à assimiler qu’il ne s’agissait plus de celui de Roberto Schmidt (ndlr : son prédécesseur) », poursuit Franziska Biner. « Dans des cadres, j’ai prévu d’installer une caricature de moi parue dans le Walliser Bote, un recueil de phrases drôles que j’ai dites et un message reçu par mes anciens collègues (ndlr: du bureau d’architecture dans lequel elle collaborait). »

Les nouveaux élus ont participé à la séance constitutive du Conseil d’Etat à 9h00 avant que l’exécutif cantonal au complet ne partage un repas en commun organisé par Mathias Reynard, le nouveau président du gouvernement.

Baptême du feu

L’absence d’un second tour lors des élections et une répartition des dicastères dès le 12 mars ont permis au duo Ganzer-Biner de prendre connaissance des dossiers stratégiques de leur Département et de rencontrer leur état-major bien avant le début de leur mandat. Les passations de pouvoir entre Frédéric Favre et Stéphane Ganzer d’un côté, et entre Roberto Schmidt et Franziska Biner de l’autre, a ainsi pu s’effectuer sereinement.

Les deux élus auront droit à leur baptême du feu politique, la semaine prochaine, avec la session de mai du Grand Conseil. L’ancien président de Noble-Contrée y défendra le projet de Loi sur la vidéosurveillance dans les lieux publics cantonaux. L’ex-vice présidente de Zermatt parlera, elle, stratégie informatique devant le plénum.

Côté politique, les deux élus ont fixé leurs priorités. En charge du sport, Stéphane Ganzer planchera rapidement sur l’avenir du stade de Tourbillon à Sion. « Au niveau de la sécurité, j’aimerais affiner la communication lors de problèmes majeurs », souligne le PLR.

Réflexion autour de la participation

En matière d’institution, Stéphane Ganzer plaide pour une redéfinition du rôle des préfets et une réflexion autour de l’avenir des districts. Il souhaite également apporter des remèdes à la baisse constante du taux de participation aux élections en creusant des pistes comme le vote électronique, le civisme à l’école et un abaissement du quorum.

Désormais à la tête du Département des finances et de l’énergie, Franziska Biner visera à équilibrer les comptes « malgré les difficultés qui nous attendent. » Et d’ajouter que « concernant la création de nouveaux postes à l’Etat du Valais, ils devront répondre à un besoin, sinon je n’y serai pas favorable. »

« Au niveau du Département de l’énergie, nous devrons travailler au développement de l’hydroélectrique en collaborant avec les communes, afin que cela rapporte de l’argent au canton », affirme-t-elle.