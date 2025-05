Valais: une étude pour définir l’utilité de la propharmacie

Keystone-SDA

L'Etat du Valais va lancer une étude au sujet de la propharmacie, soit la remise de médicaments par le médecin. A quelques exceptions près, la méthode n'est pour l'heure pas autorisée dans le canton.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’étude comprendra non seulement le point de vue des patients, mais aussi de celui des médecins et des pharmacies, ainsi qu’une évaluation de l’impact sur les coûts », a précisé, mardi devant le Grand Conseil valaisan, le chef du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture, Mathias Reynard. La question de l’impact sur l’approvisionnement en soins de base via les pharmacies sera également abordé.

Adoptée en novembre 2024 par le Grand Conseil, la révision partielle de la loi sur la santé reconnaît aux pharmacies leurs compétences en matière de prévention et de traitement des maladies courantes.

Neuf exceptions

Dans un récent postulat PLR-PS-Le Centre, qui n’a pas été combattu mardi en plénum, plusieurs députés avaient adressé plusieurs questions concrètes au Conseil d’Etat. Ils lui demandaient de lui fournir un état des lieux sur les us et coutumes actuelles en la matière et une comparaison inter-cantonale. Dans leur texte, les postulants souhaitaient également qu’une solution pragmatique et équitable soit trouvée pour l’ensemble des cabinets médicaux du canton.

En Valais,la propharmacie n’est pas autorisée de manière généralisée. Les bases légales cantonales permettent néanmoins cette activité sous certaines conditions afin d’assurer l’approvisionnement en médicaments dans les régions « ne disposant pas de pharmacie aisément accessible et de manière régulière. » Actuellement, neuf médecins disposent d’une telle autorisation, selon le canton.