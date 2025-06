Vaud: 13,75 millions pour les bâtiments communaux

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat vaudois prévoit une nouvelle enveloppe de 13,75 millions de francs pour réduire la consommation d'énergie des bâtiments appartenant aux communes. Ce crédit, qui doit encore être validé par le Grand Conseil, prévoit différents types de subventions.

2 minutes

(Keystone-ATS) Un premier volet de ce crédit vise à « stimuler la rénovation énergétique des bâtiments appartenant aux communes, quelles que soient leurs affectations (administrative, habitation ou scolaire) », indique jeudi l’Etat de Vaud.

Ces subventions doivent aider à la planification des rénovations, la réalisation des travaux ainsi qu’au suivi énergétique et à l’optimisation des installations techniques.

Un second volet s’adresse uniquement aux bâtiments scolaires afin qu’ils s’adaptent aux changements climatiques, et plus particulièrement aux îlots de chaleur. Les subventions du Canton permettront ainsi des mesures pour la végétalisation des cours d’école, la protection solaire des préaux et la récupération des eaux de pluie.

Cette demande de crédit de 13,75 millions s’ajoute à une première enveloppe de 7,98 millions obtenue pour financer le renforcement de l’accompagnement des communes dans le cadre de leur politique climatique, rappelle l’Etat de Vaud dans son communiqué.

Le Canton précise que, sur l’ensemble du parc immobilier vaudois, environ 700 à 800 bâtiments communaux devraient être prioritairement assainis selon les nouvelles normes. Il ajoute qu’environ 1500 bâtiments communaux, actuellement chauffés aux énergies fossiles, devront se tourner vers les énergies renouvelables.