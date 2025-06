Vaud: une horloge unique créée par des jeunes orne le Grand Conseil

Keystone-SDA

Les travaux du Grand Conseil vaudois seront désormais rythmés par une horloge unique. La pièce d'exception a été réalisée par plus de 120 apprentis de l'Ecole technique de la Vallée de Joux (ETJV). Installée dans la salle plénière, la pendule a été dévoilée et inaugurée mardi après-midi après la fin de la séance parlementaire du jour.

3 minutes

(Keystone-ATS) La cérémonie d’inauguration de l’horloge a eu lieu en présence du président du Grand Conseil Jean-François Thuillard, du ministre en charge de l’enseignement et de la formation professionnelle Frédéric Borloz ainsi que du directeur de l’ETJV Frédéric Schütz. Une partie des apprentis qui ont réalisé cette pièce était également présente.

La pendule « Made in Vaud » a été conçue et fabriquée par plusieurs volées d’élèves de l’école technique, guidés par leurs formateurs. Quatre métiers ont été sollicités: dessin microtechnique, micromécanique, horlogerie, bijouterie. Sept entreprises locales ont collaboré à ce projet.

Leur travail « exigeant et passionné » a été mené sur plusieurs années, précise le Bureau du Grand Conseil dans un communiqué. « Elle allie précision technique, créativité et savoir-faire horloger, tout en illustrant la richesse d’une collaboration entre institutions, monde économique et formation professionnelle », est-il relevé.

Quelque 370 composants

L’horloge, sous verre, est dotée d’un mouvement entièrement mécanique, dont l’énergie est fournie par un poids de 2 kg, remonté à la main une fois par mois. Son cadran, choisi par le Bureau du Grand Conseil, rappelle l’hémicycle de la salle plénière où ont lieu les débats parlementaires. Il est le résultat d’un concours réalisé auprès des élèves en bijouterie.

D’autres détails de cette pièce unique et silencieuse rendent hommage à ce lieu du pouvoir vaudois, comme le toit du Parlement stylisé sur une des plaques qui soutient le mécanisme de l’horloge. « Celui-ci comprend 372 composants, dont certains si complexes qu’ils ont nécessité la collaboration des maisons horlogères parmi les plus réputées de la Vallée de Joux », est-il détaillé.

Aucun crédit supplémentaire n’a été sollicité pour ce projet. Le Département de la formation a pris en charge les frais de personnel lié au remplacement de l’enseignant encadrant (42’000 francs), alors que le Grand Conseil a financé une brochure commémorative valorisant le projet (23’000 francs).

Deux soutiens extérieurs ont aussi été apportés: 20’000 francs par l’Union des retraités de l’Etat de Vaud (UREV) et 5000 francs par l’Association pour le développement des activités économiques de la Vallée de Joux (ADAEV). L’ETVJ a, elle, assumé l’essentiel des autres coûts à travers son budget de fonctionnement, notamment l’achat des matériaux, tandis que les entreprises partenaires sont intervenues bénévolement, souligne encore le Bureau.