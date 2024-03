Vente exceptionnelle d’une bille d’érable sycomore ondé en Gruyère

2 minutes

(Keystone-ATS) Une bille d’un bois très rare, l’érable sycomore ondé, a été vendue au prix record de 22’777 francs à la Mise de bois de la Gruyère 2024 à Echarlens (FR). La pièce concernée, ondée sur toute la longueur et d’un volume de 2,05 mètres cubes, a trouvé preneur au prix de 11’111 francs le m3.

La bille, qui figurait dans un lot qui en comprenait une autre, une rareté, a figuré parmi les surprises de la 7e édition qui s’est achevée vendredi, a indiqué ForêtGruyère. L’association des propriétaires forestiers se réjouit de la “haute qualité” des bois proposés par les fournisseurs et de l’intérêt croissant pour la mise.

La Mise de bois de la Gruyère 2024 a aussi relevé le défi de présenter 30 m3 de thuya géant, un volume inédit à un niveau local pour cette essence exotique, qui a été vendue entre 57,70 francs et 250 francs le m3. Le prix moyen de l’édition 2024 a atteint 256,53 francs le m3, soit une hausse de 29,33% par rapport à 2023.

Prix ForêtFribourg

“Cette année, le prix moyen au mètre cube a explosé à la suite de la vente de la bille d’érable sycomore ondé. Sans cette vente, l’augmentation se serait élevée à 5,11% pour un prix moyen de 208,50 francs le m3, ce qui représente déjà une belle progression”, a relevé Alexandre Pipoz, chargé d’affaires à ForêtGruyère.

La Mise de bois de la Gruyère valorise les bois de qualité et les essences rares, précise le communiqué. Elle met également en contact les propriétaires forestiers avec les scieurs, les artisans du bois et les clients finaux dans un circuit le plus court possible.

Pour ce travail, ForêtGruyère a reçu le “Prix ForêtFribourg”. Ce prix, remis vendredi à Echarlens durant la partie officielle de la Mise de bois de la Gruyère 2024, vient récompenser les projets mettant en valeur le bois régional.