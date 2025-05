Vietjet Air commande 20 gros porteurs Airbus A330 supplémentaires

Keystone-SDA

La compagnie vietnamienne low-cost Vietjet Air a annoncé lundi passer commande pour 20 avions gros porteurs Airbus A330-900, en marge de la visite du président français Emmanuel Macron à Hanoï.

(Keystone-ATS) Cette annonce s’ajoute à un premier contrat similaire de 20 A330-300 conclu l’an dernier entre Vietjet Air et le géant européen de l’aéronautique.

Dans un communiqué, Vietjet Air a indiqué que ces gros porteurs lui permettront « d’augmenter le nombre de vols sur des liaisons à forte capacité dans la région Asie-Pacifique, ainsi que de mettre en place de futurs services long- courriers vers l’Europe ».

L’accord conclu entre Airbus et Vietjet Air correspond à un prix catalogue -jamais appliqué en raison des rabais consentis- d’environ 7 milliards d’euros, a indiqué une source d’Airbus à l’AFP.

« Vietjet reste déterminée à offrir une plus grande connectivité et des voyages aériens durables à des millions de passagers au Vietnam et dans le monde entier », a souligné sa directrice générale Nguyen Thi Phuong Thao, dans le communiqué.

La flotte de Vietjet Air comprend actuellement 115 appareils, tous des Airbus, dont sept A330-300, qui desservent l’Australie, l’Inde et le Kazakhstan.