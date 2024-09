Violences en Haïti: plus de 3600 personnes tuées depuis janvier

(Keystone-ATS) Au moins 3661 personnes ont été tuées depuis janvier en Haïti, ravagé par la violence des gangs, a alerté l’ONU vendredi. Elle a pointé du doigt le manque d’équipements et de personnel de la mission multinationale de police.

« Aucune autre vie ne devrait être perdue du fait de cette criminalité insensée », souligne le Haut-Commissaire de Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk, dans un communiqué publié à Genève.

Le document, qui couvre la période allant de janvier à juin, indique qu’au moins 860 personnes ont été tuées et 393 blessées au cours d’opérations de police et de patrouilles dans Port-au-Prince, dont au moins 36 enfants, ce qui « pourrait constituer un recours excessif à la force, injustifié et disproportionné » selon l’ONU.

La lutte contre l’insécurité en Haïti doit être « la priorité absolue », affirme l’ONU, appelant les autorités haïtiennes et la communauté internationale à oeuvrer davantage pour éviter de nouvelles souffrances.