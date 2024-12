Washington condamne une campagne de « répression » à Hong Kong

Keystone-SDA

Les Etats-Unis ont condamné jeudi une "campagne en cours de répression transnationale du gouvernement de Hong Kong". Il y a quelques jours, la police hongkongaise a annoncé des récompenses pour des informations pouvant mener à l'arrestation de six militants en exil.

(Keystone-ATS) Cette mesure, décidée dans le cadre de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin, est « une forme de répression transnationale qui menace la souveraineté des Etats-Unis, les droits fondamentaux et les libertés fondamentales des peuples à travers le monde », a déclaré Matthew Miller, porte-parole du département d’Etat américain, dans un communiqué.

Mardi, la police de cette région semi-autonome de Chine avait annoncé offrir des récompenses, de l’ordre d’un million de dollars de Hong Kong (116’000 francs), pour toute information pouvant conduire à arrêter ces militants pro-démocratie exilés.

C’est la troisième fois que les autorités de ce territoire rétrocédé à la Chine en 1997 ont recours à une telle mesure, considérée comme essentiellement symbolique, en vertu des législations adoptées à la suite des manifestations massives et parfois violentes de 2019.

Au Royaume-Uni et au Canada

Ces offres de récompenses visent cinq personnes accusées d' »incitation à la sécession » et de « collusion » avec un pays étranger, ainsi que le YouTubeur Victor Ho Leung-mau, 69 ans, inculpé pour « subversion ».

« Les Etats-Unis condamnent la délivrance de nouveaux mandats d’arrêt et de récompenses visant six individus pro-démocratie et l’annulation des passeports pour sept autres militants, y compris certains vivant aux Etats-Unis », a estimé le porte-parole de la diplomatie américaine. « Nous rejetons les efforts du gouvernement de Hong Kong pour intimider et faire taire des personnes qui ont choisi de faire des Etats-Unis leur pays », a poursuivi M. Miller dans ce communiqué.

L’organisation de défense des droits fondamentaux HRW a dénoncé mardi ces mesures comme des « actes lâches d’intimidation », appelant le Royaume-Uni et le Canada, où sont exilés de nombreux opposants, à réagir.

Nombre des figures des manifestations de 2019 se sont exilées ou ont été emprisonnées, la justice hongkongaise condamnant encore à la fin novembre 45 d’entre eux à des peines allant jusqu’à dix ans de prison.