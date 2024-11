Yens (VD): deux fabricants de Gruyère AOP honorés par leurs pairs

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) L’Interprofession du Gruyère (IPG) a honoré jeudi à Yens (VD) ses meilleurs fabricants de la période 2019-2023. Didier Bovet, fromager à Corcelles-le-Jorat (VD), et Jacques Ruffieux, alpagiste à Tissiniva, Val-de-Charmey (FR), ont été distingués.

Le premier a obtenu la meilleure moyenne pondérée pour le Gruyère AOP, tandis que le deuxième s’est distingué pour la haute qualité constante de son Gruyère d’Alpage AOP.

Selon les critères de l’IPG, une moyenne de 19 points et plus sur 20 est requise pendant cinq ans ans pour l’obtention d’une médaille ou d’un diplôme. « Produire une seule meule de qualité, c’est une noble ambition. Mais tenir sur cinq ans, c’est une sacrée performance », souligne Philippe Bardet, directeur de l’IPG, cité dans le communiqué.

« C’est un concours d’endurance et de qualité », a-t-il ajouté. Les taxateurs de l’IPG évaluent les meules selon quatre critères: ouverture (éventuelles fissures de la pâte), texture, arômes et présentation. Durant les cinq ans, une soixantaine de contrôles sont effectués dans les fromageries et une dizaine chez les alpagistes.

Aura internationale

Pour avoir obtenu les meilleures notes de leur catégorie respective, Didier Bovet et Jacques Ruffieux ont été médaillés d’or. Plus de 400 invités, dont la conseillère d’Etat en charge de l’agriculture Valérie Dittli ont participé à la cérémonie de remise des prix.

Si les consommateurs helvétiques plébiscitent ces spécialités, élevées au rang de symbole national, elles ont également gagné leurs lettres de noblesse sur la scène mondiale, rappelle l’Interprofession. Quelque 40% de la production partent désormais à l’étranger, principalement aux Etats-Unis, en Allemagne et en France.

En 2024, les 160 fromagers et 60 alpagistes de la filière élaboreront quelque 31’500 tonnes de Gruyère AOP et de Gruyère d’Alpage AOP.