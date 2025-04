Zermatt accessible, retour progressif à la normale en Valais

Keystone-SDA

Le Valais a connu un retour progressif à la normale samedi, malgré un risque d'avalanche et de chutes d'arbre toujours existant. Zermatt, coupée du monde en raison des chutes de neige de jeudi, était à nouveau accessible.

(Keystone-ATS) Les touristes coincés à Zermatt ont pu quitter la station en train à partir 14h30. Il était aussi à nouveau possible de se rendre sur place. Les personnes en voiture devaient toutefois laisser leur véhicule à Täsch, comme en temps normal, la route en direction de la station étant accessible uniquement sous autorisation sur ce tronçon, a indiqué l’Organe cantonal de conduite à Keystone-ATS.

La route entre Viège et Täsch était ouverte. Les automobilistes pouvaient à nouveau se rendre à Saas Fee samedi. Plus aucune perturbation entre la localité et Viège ne s’affichait sur la carte de l’Office fédéral des route (OFROU) Truckinfo.

Les deux stations étaient coupées du monde depuis jeudi, lorsqu’une large partie du canton s’est retrouvée sous une épaisse couche de neige. D’autres communes du Haut-Valais étaient aussi concernées. L’Organe cantonal de conduite s’est dit confiant à l’idée que toutes soient accessibles d’ici samedi soir.

Tunnel du Grand-St-Bernard fermé

La situation s’est stabilisée dès vendredi, avec la levée de la situation particulière dans le canton. La vigilance reste toutefois de mise, face au risque d’avalanches et de chutes d’arbres.

Le tunnel du Grand-St-Bernard a dû être fermé vendredi en raison d’une avalanche au niveau de la galerie des Toules. Il restera fermé « en tout cas jusqu’à vendredi prochain », a indiqué Stève Léger, porte-parole de la police cantonale, samedi. La route du col du Simplon a elle rouvert vendredi à 17h00.

Plusieurs avalanches ont été constatées dans le canton, surtout en Haut-Valais, a précisé M. Léger. Le risque de coulées restait grand, une forte fonte des neiges étant attendue entre samedi et dimanche.

Un appel et demi par minute

Le danger était également toujours réel en ce qui concerne les chutes d’arbres. La police a recommandé à la population d’éviter de se promener en forêt, au moins jusqu’à mardi. La situation est, pour le reste, « globalement plutôt bonne », selon M. Léger. Le niveau du Rhone reste normal. Les cours d’eau latéraux étaient eux toujours sous surveillance.

Les intempéries n’ont fait aucun blessé, malgré un nombre impressionnant d’appels reçus à la centrale. Entre mercredi et vendredi, celle-ci a reçu 4695 appels, soit un appel et demi par minute, pour 525 engagements.