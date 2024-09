Zone industrielle de Vétroz (VS): incendie partiellement maîtrisé

(Keystone-ATS) Un incendie s’est déclaré mardi vers 12h45 dans un entrepôt d’une entreprise de Vétroz (VS). Il était partiellement maîtrisé en fin de journée. La zone reste sous surveillance. Une personne a été incommodée par la fumée.

Le feu s’est déclaré dans un entrepôt de stockage de produits chimiques d’une entreprise basée dans la zone industrielle du Botza. Afin d’éviter tous risques, la zone a immédiatement été bouclée et évacuée par la police cantonale, appuyée par les polices municipales du secteur.

Une personne ayant inhalé de la fumée lors de l’incendie est actuellement sous observation médicale, a communiqué la police cantonale. Plusieurs corps de sapeurs-pompiers, incluant ceux de Vétroz, Sion, CIMO, les spécialistes de l’aéroport de Sion ainsi que l’Office cantonal du feu, ont été mobilisés.

L’incendie est actuellement partiellement maîtrisé. Un protocole de sécurité a été mis en place. Le site sera maintenu sous surveillance ces prochaines 24 heures, au minimum. La route de transit sud a été rouverte au trafic à 16h15. Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les causes du sinistre.

Pigments de zinc

En début d’après-midi, la police avait recommandé aux riverains de fermer les portes et les fenêtres, d’arrêter la ventilation et la climatisation, ce même si aucune habitation ne se trouve à proximité directe de l’incendie. “Ce n’est plus nécessaire”, a déclaré une porte-parole de la police à Keystone-ATS.

L’incendie s’est déclaré dans l’entreprise Eckart, active dans la production de pigments de zinc pour l’industrie automobile et ferroviaire. L’entreprise a confirmé une information en ce sens de Rhône FM.

Incendie en 2023

Pour mémoire, il y a un peu plus d’une année, la zone industrielle de Vétroz avait déjà été le théâtre d’un important incendie. Il s’était déclaré le 6 juillet en fin d’après-midi et n’avait pu être maîtrisé que le lendemain matin, après l’engagement de plus de 140 pompiers.

Le sinistre n’avait pas fait de blessés, mais diverses mesures de précaution avaient été prises en raison de forts dégagements de fumée: fermeture des piscines, interdiction de la récolte des fruits et légumes ou encore interdiction de pâture.