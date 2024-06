Zurich et Berne veulent réformer la détention provisoire

(Keystone-ATS) Les cantons de Zurich et de Berne veulent réformer la détention provisoire dans le but d’éviter les dommages liés à l’incarcération. Ils ont lancé un projet pilote soutenu par l’Office fédéral de la justice.

Le projet pilote sur la détention provisoire a été présenté en détail mardi à la prison de formation de Meilen (ZH) par la conseillère d’Etat zurichoise Jacqueline Fehr et son homologue bernois Philippe Müller. Il s’agit d’un projet pilote “pour la Suisse”, ont indiqué les deux cantons lors d’une conférence de presse commune.

Avec ce projet, les cantons de Berne et Zurich veulent expérimenter “la détention provisoire de demain”. Le but est de déterminer comment la détention provisoire peut être axée de manière plus systématique sur la prévention des effets néfastes de l’incarcération.