Private Haushalte wagen sich selten an die Herstellung der Zuger Kirschtorte.

Das muss der Zuger Kirschtorte zuerst mal jemand nachmachen. Die Spezialität aus dem drittkleinsten Kanton der Schweiz hat sogar ein eigenes Museumexterner Link.

Der Konditor Heinrich Höhn (1889 - 1957) ist der Erfinder der über 100-jährigen Torte. Er übernahm 1913 in Zug ein Wirtshaus und richtete dort eine kleine Konditorei ein.

Inspiriert von der regionalen Kirschproduktion, experimentierte Höhn mehrere Jahre an einer mit Kirschwasser getränkten Torte. 1915 erschien das erste Inserat mit dem Begriff „Zuger Kirschtorte“ in den „Zuger Nachrichten“.

Seit 2015 darf die Zuger Kirschtorte nur noch so bezeichnet werden, wenn sie tatsächlich im Kanton Zug hergestellt wurde. Laut dem Kulinarischen Erbe der Schweizexterner Link würden sich private Haushalte selten an die Herstellung wagen, denn die Torte sei sehr aufwändig.



