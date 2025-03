Die Schweiz, die Verbindung zwischen umstrittenen Ländern in Lateinamerika

Bern vertritt die Interessen Ecuadors in Venezuela und in Mexiko und ist gleichzeitig die Schutzmacht Mexikos in Ecuador – in einem Streit, dessen Ende nicht absehbar ist.

Quito und Caracas brachen die diplomatischen Beziehungen nach den venezolanischen Präsidentschaftswahlen im Juli 2024 ab. Im Dezember bat Ecuador die Schweiz, die Vertretung seiner Interessen in Venezuela anzunehmen.

Dieses Mandat mit Ecuador kam zu den beiden früheren hinzu, die Bern im Zusammenhang mit einem Konflikt zwischen Mexiko und dem südamerikanischen Land erhalten hatte.

Zunächst bat Mexiko die Schweiz, seine Interessen in Quito zu vertreten, und einige Tage später schloss Quito mit Bern ein «Spiegelabkommen“ über seine Vertretung in Mexiko. Der Grund: die Stürmung der mexikanischen Botschaft in Quito durch die ecuadorianischen Behörden.

Im folgenden Artikel finden Sie Details zu den Mandaten und warum der Streit zwischen diesen Ländern wahrscheinlich nicht bald beigelegt wird:

Die Schweiz hat eine lange Tradition als Schutzmacht.

Video editiert von Benjamin von Wyl