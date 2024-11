Mietrecht: Beide Vorlagen erleiden Schiffbruch

Während Stunden war der Ausgang der Abstimmung über die Änderung des Mietrechts betreffend Untermiete in der Schwebe und die Stimmung beim Nein-Komitee entsprechend angespannt.

51,6% des Stimmvolks sagen Nein zur Änderung des Obligationenrechts, was die Untermiete betrifft.

Die Vorlage über die Verschärfung der Definition des Eigenbedarfs wird mit einem Nein-Anteil von 53,8% abgelehnt.

«Die Bevölkerung war von den vom Parlament beschlossenen Änderungen im Mietrecht nicht überzeugt», sagte Bundesrat Guy Parmelin.

«Diese beiden rechtlichen Änderungen hätten ein Ungleichgewicht zwischen den Mietenden und den Vermietenden zum Vorteil der letzteren gebracht. Das war offensichtlich nicht, was der Souverän wollte.»

Das Mietrecht habe sich aber seit 1990 praktisch nicht verändert, es müsse künftig an die heutigen Verhältnisse angepasst werden, so Parmelin. Deshalb habe er bereits vor vier Jahren einen Konsultationsprozess zum Mietrecht gestartet.

Die Sozialdemokratische Partei (SP) zeigte sich gegenüber der Agentur Keystone-SDA erfreut über die Ablehnung der beiden Vorlagen.

Diese seien ein Puzzleteil im Plan der Immobilienlobby gewesen, um Mieterinnen und Mieter schneller loszuwerden und anschliessend die Mieten einfacher erhöhen zu können.

Enttäuscht ist der Gewerbeverband. Es sei die Chance verpasst worden, unnötige Regulierungskosten im Mietrecht auszumerzen.

Die Vorlage betreffend den Eigenbedarf «hätte die Eigentümer und Vermieter von unnötigen Regulierungskosten befreit», hiess es weiter.

