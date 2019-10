Die sowjetische Invasion in Ungarn schürte antikommunistische Gefühle und Ängste vor einer sowjetischen Invasion der Schweiz. Auf dem Foto unterrichten die Studenten Passanten über den Einsatz von Molotow-Bomben im Rahmen der Aktion "Never Forget" in Bern im Dezember 1956. © StAAG/RBA