2013 feiern die WTO und die Schweizer Behörden die Renovierung und Erweiterung des Hauptsitzes der Welthandelsorganisation. Das Ende einer ausserordentlichen Tagung des Allgemeinen Rates der WTO mit UNO-Generalsekretär António Guterres. Der Wasserkanal vor der Statue beim Haupteingang stellt den Tiber dar. Die Skulptur wurde von der italienischen Regierung zum Zeitpunkt gespendet, als das Gebäude noch von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) belegt war. Die Delegierten bereiten sich vor auf eine Sitzung hinter verschlossenen Türen des Allgemeinen Rats der WTO, dem höchsten Entscheidungsgremium der Welthandelsorganisation. Die Delegierten begrüssen sich vor den Verhandlungen im Allgemeinen Rat der WTO, dem obersten Entscheidungsgremium der Institution. Roberto Azevedo, Generaldirektor der Welthandelsorganisation, kurz vor einer Sitzung des Allgemeinen Rates der WTO.

Vor einer Sitzung hinter verschlossenen Türen des Allgemeinen Rates: Die US-Delegation scheint guten Mutes zu sein. Ein Dolmetscher bereitet sich auf eine Sitzung des Allgemeinen Rates vor. Bald beginnt die Sitzung.

Der Innenhof der WTO, ein Ort der informellen Treffen. Letzter bilateraler Ausstausch vor der Sitzung des Allgemeinen Rates. In einer Boutique im Inneren des Gebäudes findet man nicht nur Souvenirs sondern auch Bücher über die WTO.

Nur ausgewählte Diplomaten dürfen auf dem Hof vor dem WTO-Gebäude vorfahren.





