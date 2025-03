Bernhardiner sei Dank!

Mehr

Barry: Vom Bauernhund zum Nationalhelden

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Wenn Schweizer den Namen Barry hören, denken wahrscheinlich viele an einen Bernhardiner mit einem Fässchen um den Hals, der bei der Rettung von 40 Menschenleben mitgewirkt hat (darunter ein halb erfrorener Junge, den er auf seinem Rücken in Sicherheit brachte), bevor er von einem Soldaten Napoleons, der ihn mit einem Wolf verwechselt hatte, mit dem…

Mehr Barry: Vom Bauernhund zum Nationalhelden