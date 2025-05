Die Woche in der Schweiz

Scott Bessent und Karin Keller-Sutter am 9. Mai in Genf.

Am Samstag begrüsste US-Präsident Donald Trump die «grossen Fortschritte», die erzielt wurden, und am Montag verkündeten die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt eine 90-Tage-Vereinbarung zum Abbau der massiven Zölle, die sie gegeneinander verhängt hatten. Dies wiederum beflügelte die Börse, unter anderem in New York.

Obwohl die Schweiz nicht am Inhalt der Gespräche in Genf beteiligt war, schienen sich ihre organisatorischen Bemühungen auszuzahlen: Am Montag deutete US-Finanzminister Scott Bessent an, die Schweiz sei in der Warteschlange für ein eigenes Handelsabkommen mit Washington ganz nach vorne gerückt. Bessents Kommentare veranlassten die Schweizer Finanzministerin Karin Keller-Sutter zur Aussage, dass die Schweiz «eines der nächsten» Ländern – wenn nicht sogar das nächste Land – sein sollte, das ein Abkommen mit den USA schliesst.