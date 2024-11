Heute in der Schweiz

Die Wahlen in der Stadt Bern und der Eurovision Song Contest in Basel sorgen für grosse Aufmerksamkeit.

Nicht eine eidgenössische Vorlage hat international am meisten Beachtung gefunden. Nein, es war die Abstimmung der Basler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über den Kredit für die Durchführung des Eurovision Song Contest.

Es liegt zwar in der Natur der Sache, dass dies über die Landesgrenzen hinaus viele Menschen interessiert. Das Medienecho ist dennoch erstaunlich: Selbst Down Under berichtete man: «Schweizer Stadt stimmt für Millionen für Eurovision im nächsten Jahr», The Times of India schrieb «Basler Stimmbürger bewilligen 40 Millionen Dollar Kredit für ESC» und Bloomberg titelte «Eurovision kann in Basel stattfinden, da Abstimmung gegen ‹blasphemische› Veranstaltung scheitert».

Im Inland sorgt die Stadt Bern für Schlagzeilen. So ist sie mit ihrem neu gewählten Gemeinderat nun offiziell die linkste Stadt der Schweiz. Die fünf Mitglieder setzen sich wie folgt zusammen: Marieke Kruit, SP – sie kandidiert auch für das Stadtpräsidium – Ursina Anderegg, GB (Grünes Bündnis), Nationalrat Matthias Aebischer, SP, der amtierende Stadtpräsident Alec von Graffenried, GFL, und Melanie Mettler, GLP. Die GLP-Politikerin ist damit die «rechteste» Politikerin in der Berner Exekutive. Die Wahl um das Stadtpräsidium ist noch nicht entschieden – es könnte zu einem zweiten Wahlgang kommen. Dem amtierenden Stapi droht die Abwahl.