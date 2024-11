Heute in der Schweiz

Die Verhandlungen über die institutionellen Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU befinden sich «auf der Zielgeraden». Dies sagte Aussenminister Ignazio Cassis vor dem Treffen von heute Abend in der Nähe von Bern mit dem Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Maros Sefcovic, wo sie sich zu einer «Standortbestimmung» treffen.

Laut dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) gehen die Gespräche über das Verhandlungspaket «zügig voran». Das Treffen hätte bereits im Sommer stattfinden sollen, wurde aber im letzten Moment abgesagt, weil die Verhandlungspositionen zu weit auseinander lagen.

Die Verhandlungen sollen bis Ende Jahr abgeschlossen sein. Grundsätzlich sollen die bestehenden Abkommen aktualisiert und erweitert werden. Dabei geht es namentlich um Abkommen in den Bereichen Landverkehr, Strom, Gesundheit, staatliche Beihilfen und Freizügigkeit. Sefcovic sagte kürzlich, die Verhandlungen gehörten «zu den intensivsten meiner Karriere».

Auch innerhalb der Regierung wird angestrengt über mögliche neue Abkommen diskutiert. So diskutieren die Sozialpartner über flankierende Massnahmen, um den Lohnschutz in der Schweiz zu gewährleisten. Zudem sind rund 30 Gesetzesänderungen und 40 Verordnungen in Vorbereitung.

Sobald die Verhandlungen mit der EU abgeschlossen sind, wird der Bundesrat das Abkommen dem Parlament unterbreiten. Stimmen die eidgenössischen Räte zu, kommt das Dossier vors Stimmvolk. Mit einer Abstimmung ist frühestens im Herbst 2026 zu rechnen.