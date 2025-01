Heute in der Schweiz

Am Samstag ist wieder Lauberhornabfahrt: Die Bedingungen für die Piste sind dieses Jahr beinahe optimal, sagt der Pistenchef.

Am Samstag findet in Wengen das berühmteste Skirennen der Schweiz statt. Dann werden die Skifahrer mit über 100 Stundenkilometern über die Lauberhornabfahrt runterbrettern. In der Luzerner Zeitung gibt heute Pistenchef Heinz von Allmen Auskunft über die Schwierigkeiten, eine 4,4 Kilometer lange Piste mit mehr als 1000 Meter Höhendifferenz zu präparieren. Er macht es heuer zum 30. Mal.

Von den Fahrern gibt es regelmässig Kritik, die Piste sei zu weich, zu hart, zu eisig. Von Allmen nimmt es gelassen. «Die Strecke war in all den Jahren nie zweimal in gleichem Zustand.» Doch dieses Jahr seien die Bedingungen beinahe optimal. Es hat früh geschneit und dann hat der Regen die ganze Piste befeuchtet. Der gefürchtete Guggi-Föhn ist auch ausgeblieben.

Das Lauberhorn ist mehr als nur eine Abfahrt; es ist ein Mythos, ein Schicksalsberg, an dem schon viele gescheitert oder zu grossem Ruhm gekommen sind. Diesem Mythos will ein Wengener Rechnung tragen: Hans Peter Gertsch plant ein Lauberhorn-Museum. Und nicht etwa ein kleines Dorfmuseum, das Vorprojekt sieht ein mehrstöckiges Gebäude vor, das allein bis zu acht Millionen Franken kostet. Für die Finanzierung soll eine Stiftung gegründet werden, Gertsch ist überzeugt, dass der gute Ruf des Lauberhorns reicht, um das Geld zusammenzubringen. Das Museum soll 2030 zum 100-Jahr-Jubiläum des Rennens fertig sein.