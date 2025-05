Heute in der Schweiz

Bis zum 9. Juli, dem Datum, an dem die von der Trump-Administration beschlossenen und derzeit ausgesetzten länderspezifischen Zusatzzölle wieder in Kraft treten sollen, will die Schweiz eine Lösung für die von Washington verhängten Zölle finden. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Regierung die Botschaft zum Entwurf eines «Mandats für Verhandlungen über Handels- und Wirtschaftsfragen mit den USA” verabschiedet. Dieser Entwurf wird nun in die Vernehmlassung gegeben.

Zudem will der Bundesrat erreichen, dass bis Ende 2025 mindestens 50 Prozent der ukrainischen Flüchtlinge mit S-Status, die sich seit mindestens drei Jahren in der Schweiz aufhalten, in den Arbeitsmarkt integriert sind. Derzeit liegt der Anteil bei 38 Prozent. Kantone, die von diesem Ziel weit entfernt sind (um mehr als 5 Prozentpunkte), müssen daher ab 2026 zusätzliche Massnahmen zur Förderung der Beschäftigung dieser Personen ergreifen.

Die heute angekündigte erste Massnahme zum Tierschutz betrifft Lebensmittel. Auf ihnen muss künftig angegeben werden, ob die Tiere, von denen sie stammen, schmerzhaften Verfahren ohne Betäubung unterzogen wurden. Das offensichtlichste Beispiel hierfür ist Stopfleber, die durch die Zwangsfütterung von Gänsen hergestellt wird. Eine noch hängige Volksinitiative verlangt ein Verbot der Einfuhr dieser Produkte.

Die Exekutive hat zudem einen indirekten Gegenvorschlag zur Initiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelz-Initiative)” vorgestellt. Laut der Regierung geht ihr eigener Vorschlag sogar noch weiter, da er nicht nur die Einfuhr, sondern auch die Durchfuhr und den Handel auf Schweizer Gebiet verbietet. Der Vorteil dabei ist, dass dafür keine Verfassungsänderung nötig ist. Noch bevor sich das Stimmvolk dazu geäussert hat, hat die Regierung bereits ein Importverbot erlassen, das am 1. Juli in Kraft treten wird.