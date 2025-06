Heute in der Schweiz

Ein schlimmes Abenteuer erlebte eine Schweizerin in den Vereinigten Staaten, die ihren Geburtstag in New York feiern wollte und stattdessen in New Jersey inhaftiert wurde.

Was dieser Frau passiert ist, könnte gemäss dem von der Neuen Zürcher Zeitung interviewten Anwalt Pascal Ronc jedem passieren und ist laut der Zeitung auch «Resultat von Trumps neuer Grenzpolitik». Lara – ein Pseudonym, das die NZZ zum Schutz der Identität der Betroffenen wählte – landete am 9. April mit einem gültigen Touristenvisum in New York. Die Studentin der Erziehungswissenschaften und Lehrerin war in die Grossstadt gekommen, um ihren Geburtstag mit Freundinnen und Freunden aus New York zu feiern. Sie kennt die Stadt gut und reist regelmässig hin.

Doch Beamte der Customs and Border Protection wählten Lara für eine genaue Kontrolle aus. Sechs Stunden verbrachte sie im Befragungsraum. Die Beamten fragten sie, warum sie so oft herkomme. Als sie erfuhren, dass Lara auch US-Amerikanerinnen und -Amerikaner online unterrichtet, vermuteten sie, dass sie illegal in den USA arbeiten wolle. Sie forderten sie auf, ihr Telefon zu entsperren und verlangten die Zugangscodes zu Laras Profilen auf den Sozialen Medien und zu ihrem E-Banking. Doch trotzdem glaubten die Beamten ihr nicht. Sie hätten gesagt, sie solle entweder zugeben, dass sie hier sei, um zu arbeiten oder würde im Gefängnis landen. Als die Frau nach einem Anwalt fragte und die Schweizer Botschaft kontaktieren wollte, erhielt sie zur Antwort, sie habe hier keine Rechte, sie sei keine amerikanische Staatsbürgerin.

Lara bekam Handschellen, Fussfesseln und eine Kette um den Bauch. «Da habe ich zum ersten Mal geweint», erzählt sie der NZZ. So wurde sie in das Elizabeth Contract Detention Facility, eine Haftanstalt in New Jersey, gebracht. Laut Berichten von US-Medien, die die NZZ zitiert, soll die Einrichtung 350 Personen beherbergen, obwohl sie nur 250 Plätze hat. Es fehle an Medikamenten, Trinkwasser und Seife.

Lara, die zu dem Zeitpunkt ihre Menstruation hatte, erhält erst nach vielen Bitten eine Binde. Nach 24 Stunden wird die Frau – gefesselt, mit blutbefleckter Kleidung und Schürfwunden von bewaffneten Beamten zu einem Flugzeug eskortiert. Sie wird abgeschoben. Erst im Flugzeug erhält sie ihren Pass und Smartphone zurück. Das Schweizer Aussenministerium, das via das Konsulat in New York bei den amerikanischen Behörden interveniert hatte, teilte mit, der Chef der Amerika-Abteilung habe seine Besorgnis über das Vorgefallene bei einem Treffen in Bern im April mit dem US-Geschäftsträger ad Interim zum Ausdruck gebracht.