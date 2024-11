Jetzt gibt es in der Schweiz eine Recyclinganlage für Elektroautos

Ein Drittel der im vergangenen Jahr in der Schweiz neu zugelassenen Autos waren laut des Touring Club Schweiz (TCS) Elektroautos. In der Nähe von Solothurn hat nun Librec, die erste Recyclinganlage für Elektroautos, ihren Betrieb aufgenommen. Sie wird bis zu 10'000 Tonnen Abfälle pro Jahr verarbeiten.

Tesla, Renault Zoé, Volkswagen ID – immer mehr Elektroautos sind auf Schweizer Strassen unterwegs. Letztes Jahr war jeder dritte Neuwagen ein Elektroauto. Insgesamt machen die E-Autos etwas mehr als 6 Prozent des Fahrzeugbestands aus.

Die Batterien dieser Fahrzeuge könnten ihr Rennen künftig auf den Gabelstaplern von Librec beenden.

“Im Moment stammen die Batterien, die zum Recycling kommen, hauptsächlich aus aus Produktionsabfällen“, erklärt Jodok Reinhardt, Direktor und Gründer von Librec. “Daneben gibt es einige Rücksendungen von defekten Produkten und bereits die ersten Batterien, die das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben.“

Grüne Energie

Nachdem Librec die Batterien eingesammelt hat, werden sie zunächst entladen. “Das geschieht in zwölf Kammern aus Ziegeln und massivem Beton. Der gesamte zurückgewonnene Strom fliesst in die Produktion. Librec verwendet ausschliesslich grüne Energie.

Warum ein solches Unternehmen in der Schweiz gründen? “Wenn die Schweiz ihre Fahrzeugflotte weiter elektrifiziert, bis zu einem Viertel aller Fahrzeuge, dann sind das eine Million Autos, die 400’000 Tonnen Batterien transportieren. Wir können hier bis zu 10’000 Tonnen pro Jahr verarbeiten. Selbst wenn wir diese Zahl erreichen, reicht unsere Kapazität nicht aus“, erklärt er. Mit anderen Worten: Es besteht Bedarf.

In der nächsten Halle werden die Batterien mit verschiedenen mechanischen Verfahren zerkleinert und die Materialien sortiert. In einer Kiste liegt das Kupfer, in einer anderen das Aluminium.

“Und hier sieht man die berühmte „Black Mass“, ein schwarzes Pulver, das zu je 25 Prozent aus Nickel, Kobalt und Lithium besteht. Es ist sehr wertvoll, eine Tonne wird für 3’000 bis 4’000 Euro verkauft.

Das Pulver wird nach Südkorea verkauft, da es in Europa noch keine ausreichenden Kapazitäten für den Abbau gibt. Denn während die Zahl der Elektrofahrzeuge in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen ist, stagnieren die Verkaufszahlen seit 2024. Die Europäische Union, die Verbrennungsmotoren ab 2035 für Neuzulassungen verbieten wollte, erwägt sogar, diese Massnahme zu lockern.

Jodok Reinhard lässt sich von den unsicheren politischen Rahmenbedingungen nicht beunruhigen. “Wir haben die Infrastruktur für 20 bis 30 Jahre ausgelegt. Und als Recycler stehen wir in engem Kontakt mit den Batterie- und Autoherstellern. Für sie ist klar: Es gibt kein Zurück, auch in Europa nicht. Die Frage ist nur, wie schnell die Veränderung eintritt.”

Auf Recycling setzen: eine verrückte Wette

Alles auf Recycling zu setzen, ist eine Wette, die noch aus einem anderen Grund aufgehen könnte, wie Roland Hischier, Gruppenleiter an der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA, erklärt.

“Für die Metalle, die wir in den Batterien verwenden, stehen uns nicht unbegrenzt Ressourcen zur Verfügung. Deshalb glaube ich, dass der Preis die Industrie steuern wird. Die Preise für die selteneren Rohstoffe werden steigen, und damit wird auch das Recycling wirtschaftlich interessanter.”

Ein langfristiger Trend, der Librec Recht geben könnte. Laut einem Bericht des Bundes werden Einnahmen aus dem Recycling bis 2060 diejenigen aus dem Bergbau übersteigen. Librec plant bereits, in den nächsten Jahren weitere Standorte zu eröffnen.

