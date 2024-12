Sogar der Christbaum kommt per Post

Mehr

Weihnachten: Über 22 Grad in Locarno und Rekordschnee in den Bergen

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Das Wetter hat über Weihnachten verrückte gespielt: Während es etwa in Locarno TI über 22 Grad warm wurde, lag laut SRF Meteo in den Bergen Schnee in Rekordmengen. So wurden in Locarno am 23. Dezember 22,3 Grad gemessen – die dort höchste je gemessene Temperatur für den Monat Dezember, wie SRF Meteo am Mittwoch mitteilte.…

Mehr Weihnachten: Über 22 Grad in Locarno und Rekordschnee in den Bergen