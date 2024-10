La svizzera Kira Peter-Hansen, astro nascente del Parlamento europeo

Con doppia cittadinanza danese e svizzera, Kira Peter-Hansen è membro della Commissione per gli affari economici e monetari e della Delegazione per le relazioni con la Svizzera. European Union 2021 - Fonte: Ep

Cinque anni fa, questa studentessa di economia, allora 21enne, ha sorpreso tutti diventando membro del Parlamento europeo. La politica danese con passaporto elvetico è ora intenzionata a promuovere la giustizia fiscale e le buone relazioni tra l'UE e la Svizzera.

Bruno Kaufmann Bruno è il corrispondente di SWI swissinfo.ch per la democrazia globale,, un suo tema di predilezione sul quale ha uno sguardo a livello globale. Da oltre trent'anni è corrispondente estero per la Radiotelevisione svizzera SRF. È anche direttore delle relazioni internazionali della Fondazione Svizzera per la Democrazia, copresidente del Global Forum on Modern Direct Democracy e co-iniziatore della Lega Internazionale delle Città Democratiche.

Français fr La Suissesse Kira Peter-Hansen, star montante du Parlement européen Di più La Suissesse Kira Peter-Hansen, star montante du Parlement européen

“Ho già pensato di votare in Svizzera in diverse occasioni”, dice Kira Peter-Hansen. “Guardo sempre il materiale elettorale”. Spiega: “È molto interessante vedere quali sono le questioni importanti per la cittadinanza elvetica”.

In particolare, in occasione della votazione sull’accordo fiscale dell’OCSE. “Io stessa avevo negoziato questo accordo all’interno del Parlamento europeo”, dice ridendo.

Nata nel 1998 da padre svizzero e originaria di Flühli, nel canton Lucerna, Kira Peter-Hansen tiene molto al suo passaporto rossocrociato. Ha un rapporto stretto con questo piccolo Paese che si trova nel centro dell’Europa, ma che non appartiene all’UE.

In Svizzera ha trascorso parte della sua prima infanzia e ci torna regolarmente con il suo compagno, che ha anche lui una famiglia nella Confederazione.

Tuttavia, Kira Peter-Hansen non vuole aggiungere altro sulla sua infanzia e sulla sua storia “svizzere”. “Tengo molto della mia vita privata per me”, dice. Inoltre, si astiene deliberatamente dal pubblicare un curriculum vitae sul sito ufficiale Collegamento esternodel Parlamento europeo.

Il più grande Parlamento transnazionale del mondo Il Parlamento europeo (PE) viene eletto a suffragio universale diretto negli Stati membri dell’Unione europea dal 1979. Dalla sua creazione, ha costantemente consolidato i propri poteri. L’eurodeputata danese Kira Peter-Hansen non è solo una delle più giovani rappresentanti del PE. Ora è diventata uno degli eurodeputati più influenti. Oltre al passaporto europeo danese, ne possiede anche uno svizzero.

Spazio per la prossima generazione

Finora, Kira Peter-Hansen non è stata politicamente attiva nella Confederazione: “No, non ho mai esercitato il mio diritto di voto in Svizzera. Non credo di essere abbastanza attiva in Svizzera per prendere decisioni che la riguardano; lascio quindi che siano gli altri a farlo”.

Al contrario, il suo coinvolgimento in Danimarca, essendo cresciuta a Copenaghen da madre danese, è avvenuto in tenera età. Diciassettenne, Kira Peter-Hansen si è unita all’associazione giovanile del Partito popolare socialista. Era un periodo particolare, come ricorda un ex membro del comitato direttivo al giornale InformationCollegamento esterno: “Dopo un periodo estenuante al Governo, il partito aveva perso molti membri. Queste partenze hanno fatto spazio a una generazione più giovane”.



Kira Peter-Hansen riceve e studia il materiale elettorale svizzero quattro volte l’anno, ma finora non ha volutamente votato. European Union 2022 – Fonte: Ep

“Cerco sempre di immergermi nei miei dossier e di rimanere onesta, anche quando non posso dare una risposta”, dice Kira Peter-Hansen a SWI swissinfo.ch.

Questo atteggiamento ha permesso alla giovane donna di progredire all’interno del suo movimento, che ha guadagnato molti nuovi elettori da quando è entrata a farne parte quasi 10 anni fa. Il partito fa parte del gruppo dei Verdi al Parlamento europeo.

“Spiego questo successo con il fatto che io e il mio partito rappresentiamo qualcosa in cui l’elettorato crede. La gente vuole politiche e politici che abbiano buone soluzioni, ma anche che collaborino e lavorino in modo pragmatico. L’opinione pubblica apprezza chi è disposto a scendere a compromessi, che, anche se non grida a gran voce, lavora sodo”, afferma.

“Assidua, pragmatica e comunicativa”

Kira Peter-Hansen non ha perso questo talento nemmeno dopo la sua prima elezione al Parlamento europeo nel 2019. È diventata la più giovane europarlamentare di sempre e “si è fatta un nome come politica laboriosa, pragmatica e comunicativa”, spiega Petros Fassoulas.

Il segretario generale della Federazione internazionale del Movimento europeo a Bruxelles vede il successo elettorale di Peter-Hansen come simbolico. “È un segnale in controtendenza rispetto all’eurocritica giuridica di grandi Stati membri come la Germania e la Francia”.

Petros Fassoulas è originario della Grecia e ha guidato il Movimento europeo in Gran Bretagna fino al voto sulla Brexit. swissinfo.ch

Alle elezioni di giugno, Kira Peter-Hansen ha ottenuto il maggior numero di voti in Danimarca. Il suo Partito popolare socialista è diventato il più grande del Paese.

“Il personaggio di Kira Peter-Hansen durante la campagna elettorale si è concentrato principalmente sulle questioni economiche”, spiega Petros Fassoulas. Ma in Parlamento si sta focalizzando su aree come la protezione del clima e la lotta contro le sostanze chimiche”.

Peter-Hansen ha esercitato con successo pressioni per la “Direttiva sulla trasparenza delle retribuzioni”, che impone alle aziende di rendere note le differenze retributive di genere e d’intervenire se sono significative.

Nonostante la giovane età e il carattere riservato, persino timido, Kira Peter-Hansen non ha mai avuto paura di sedersi al tavolo dove si prendono le decisioni importanti.

Dopo un solo anno al Parlamento europeo, si è candidata con successo alla carica di vicepresidente del gruppo dei Verdi. Ha inoltre ottenuto un seggio nella Commissione per gli affari economici e monetari (ECON). In questo collegio, a prevalenza maschile, è stata nominata capo negoziatore parlamentare per il riciclaggio di denaro e la regolamentazione bancaria.

È anche vicepresidente della sottocommissione per le questioni fiscali, dove si batte affinché i gruppi tecnologici internazionali come Google e Apple paghino le tasse sulle loro sedi nell’UE.

“La Svizzera fa parte del mio pensiero politico”

Questo modo di agire non solo è ben accolto dall’elettorato danese, ma rafforza anche la sua posizione all’interno del Parlamento europeo. Secondo l’istituto di analisi Matrix, Kira Peter-Hansen è ora uno dei 25 membri più importanti del Parlamento.

Non vuole apparire come una politica “danese” o “svizzera”, ma come una politica europea, ha sottolineato a SWI swissinfo.ch: “Lavoro per l’UE nel suo complesso e mi lascio alle spalle i singoli interessi nazionali”.

Ciò non significa, tuttavia, che non includa la Danimarca e la Confederazione nel suo pensiero politico: “Se, ad esempio, c’è qualcosa che funziona bene in uno di questi Paesi, possiamo applicarlo a tutta l’UE”.



Kira Peter-Hansen, influente deputata al Parlamento europeo con passaporto svizzero, vuole rafforzare gli scambi. European Union 2021 – Fonte: Ep

Tra le importanti esperienze danesi, Kira Peter-Hansen cita il notevole ruolo svolto dalle donne in politica. La premier socialdemocratica danese Helle Thorning-Schmidt è stata uno dei suoi primi modelli: “Mi ha mostrato che le donne hanno il loro posto nelle più alte cariche politiche”.

Per quanto riguarda la Svizzera, è colpita dall’impegno di molte e molti giovani nelle iniziative popolari e nelle votazioni, in particolare sui temi del “clima e della natura”. Come giovane donna in un Parlamento transnazionale, Peter-Hansen si distingue più per le sue proposte di miglioramento del processo legislativo che per le sue importanti apparizioni nelle sessioni plenarie.

Di fatto, i servizi del Parlamento europeo hanno registrato pochissimi interventi dell’eurodeputata svizzera-danese. In compenso, ha presentato circa 1’552 emendamenti. “Mi sento più a mio agio nella sala dei negoziati che davanti alle telecamere”, dice a SWI swissinfo.ch.

Membro della delegazione svizzera

Sandra Imhof coordina le relazioni con il Parlamento europeo presso la Missione svizzera in seno all’UE a Bruxelles. swissinfo.ch

Per quanto riguarda i negoziati in corso tra Bruxelles e Berna sugli accordi bilaterali, Kira Peter-Hansen spera che le relazioni si rafforzino.

Auspica inoltre una maggiore cooperazione nei settori della protezione ambientale, della fiscalità e del riciclaggio di denaro. In quanto cittadina svizzera, vuole anche che la Confederazione sia “un attore attivo nel mondo e in Europa”.

Nei prossimi anni, la deputata avrà l’opportunità di lasciare il segno anche in questo campo. Il Parlamento europeo l’ha recentemente eletta membro della Delegazione per le relazioni con la Svizzera (DEEA).



La Svizzera e il Parlamento europeo È qui che la vicinanza e la distanza tra la Svizzera “ufficiale” e le istituzioni centrali dell’UE sono più evidenti, in un luogo che è la controparte brussellese della Piazza federale di Berna, la Place du Luxembourg. Di fronte all’imponente complesso di edifici del Parlamento europeo, la Place du Luxembourg, circondata da banche, è regolarmente invasa da grandi manifestazioni. I suoi numerosi caffè e ristoranti ospitano le persone che fanno (o vogliono fare) accadere le cose in Europa: eurodeputati, tirocinanti, funzionari pubblici, rappresentanti di ONG, lobbisti e diplomatici. Oltre a numerosi simboli europei, una bandiera svizzera occupa un posto di rilievo sul lato ovest della piazza. Nessun altro Paese ha una “missione” più vicina al Parlamento europeo rispetto all’“ambasciata” svizzera presso l’UE, che esiste dal 1959. “Qui a Bruxelles operiamo come una piccola amministrazione federale. Il mio ruolo è quello d’individuare, insieme ai miei colleghi e colleghe degli uffici specializzati, i progetti di legge importanti per la Confederazione e di seguirli da vicino”, spiega la consigliera d’ambasciata Sandra Imhof, sotto la bandiera svizzera di fronte al Parlamento europeo. Sandra Imhof cita come esempi il pacchetto legislativo sulla responsabilità delle imprese recentemente adottato dal Parlamento europeo e le nuove disposizioni sulla protezione civile. Nonostante la vicinanza di contenuti e spazi, Sandra Imhof dichiara a SWI swissinfo.ch: “Siamo uno Stato terzo rispetto all’UE. E siamo anche trattati come tale”.

Testo riletto e verificato da Mark Livingston.

Traduzione: DeepL/mrj

Per una maggiore trasparenza: l’autore di questo articolo ha lavorato per il Partito dei Verdi come funzionario elettorale nella città di Falun (Svezia) tra il 2010 e il 2017.

