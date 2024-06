Trasparenza del finanziamento politico a Taiwan e in Svizzera: un gioco di equilibri

Il politico Chih-chiang Lo, del partito conservatore Kuomintang, durante la campagna elettorale in una strada del mercato nel quartiere Da'an di Taipei all'inizio del 2024. swissinfo.ch

Chi finanzia le personalità politiche e i partiti? Taiwan si affida a regolamenti e strumenti di controllo rigorosi. Allo stesso tempo, la fiducia nella politica sta crescendo. C'è chi reputa il Paese un buon modello, ma le nuove misure di trasparenza hanno anche un lato negativo.

8 minuti

Chih-chiang Lo e Peifen Hsieh sfruttano ogni minuto per entrare in contatto con potenziali elettori ed elettrici. Il 54enne candidato del Kuomintang (KMT, conservatore) e la 37enne candidata parlamentare del Partito Progressista Democratico (DPP, liberaldemocratico) fanno campagna da anni per cariche locali e nazionali nel distretto di Da’an, nel cuore della capitale Taipei.

Chiunque li incontri in un vicolo affollato prima di recarsi alle urne riceve piccoli doni: mascherine sanitarie, fazzoletti, spille, biscotti e bottiglie d’acqua fanno ormai parte dell'”arsenale” di ogni personalità politica dello Stato insulare.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Newsletter Abbonatevi alle nostre newsletter gratuite per ricevere i nostri articoli. Di più Newsletter

Comprare voti agli albori della democrazia taiwanese

Sono invece scomparse le famigerate, ma popolari, buste rosse, ancora utilizzate per distribuire somme di denaro in gran parte dell’Asia orientale. Questa tradizione, nota come “Hóngbāo” in cinese, è ancora praticata a Taiwan in occasioni speciali come matrimoni, lauree o nascite, ma è ormai scomparsa dalle campagne elettorali.

“Era un tipo di compravendita di voti che ha oscurato la prima fase della nostra democrazia, a partire dalle prime elezioni libere del 1996”, dichiara a SWI swissinfo.ch James Kan, vicepresidente dell’organizzazione indipendente Citizens Congress Watch (CCW).

James Kan, vicepresidente dell’organizzazione “Citizens Congress Watch”, davanti a una libreria con le schede di alcuni candidati e politici eletti. swissinfo.ch

“Dalla metà degli anni Novanta in poi, dopo i primi avvicendamenti al potere a livello nazionale, l’atteggiamento dei principali partiti nei confronti della trasparenza del finanziamento politico è cambiato”, afferma Kan, la cui organizzazione agisce come una sorta di cane da guardia per la democrazia taiwanese sin dalla sua fondazione, nel 2007.

“Raccogliamo informazioni su tutte le personalità politiche importanti e segnaliamo al pubblico le discrepanze finanziarie e le promesse elettorali non mantenute”, sottolinea Kan.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Perché Taiwan è così importante per il mondo? Questo contenuto è stato pubblicato al Le elezioni a Taiwan suscitano grande interesse. Non tanto per il processo democratico sull’isola, quanto per il comportamento ostile della Cina. Di più Perché Taiwan è così importante per il mondo?

Tetto massimo alle donazioni

Insieme ad altre organizzazioni della società civile e a media indipendenti, la CCW negli ultimi vent’anni ha aiutato Taiwan a inasprire gradualmente le leggi sulla trasparenza dei finanziamenti politici.

“La nostra legislazione sul finanziamento politico ora non concede quasi nessuna scappatoia per le donazioni illegali”, afferma Chen Mei-Yen, responsabile dell’ufficio competente in materia.

Chen Mei-Yen dirige il dipartimento dell’Autorità di controllo finanziario di Taiwan che ha la responsabilità di far rispettare le leggi sulla trasparenza dei finanziamenti politici. swissinfo.ch

L’attuale legge taiwanese sulla trasparenza definisce gli importi al di sopra dei quali le donazioni politiche devono essere dichiarate, ma anche i limiti massimi delle donazioni. L’obbligo di rendicontazione scatta a partire da 10’000 dollari taiwanesi, poco meno di 300 franchi svizzeri. A titolo di paragone, nella Confederazione l’importo è di 50 volte superiore, pari a 15’000 franchi.

Un singolo donatore a Taiwan può donare un massimo di 100’000 dollari taiwanesi (cioè poco meno di 3’000 franchi svizzeri) a un candidato o a una candidata. In Svizzera, non esiste un limite massimo.

L’esperto di trasparenza e giornalista svizzero Balz Oertli commenta: “I limiti massimi hanno vantaggi e svantaggi. Un effetto positivo potrebbe essere quello di livellare il campo di gioco per tutti. Soprattutto per quanto riguarda le votazioni, in Svizzera può accadere che i piccoli gruppi di interesse debbano competere con partiti e associazioni che dispongono di enormi budget”.

Balz Oertli è membro del consiglio di amministrazione dell’organizzazione “Lobbywatch” e giornalista del collettivo di ricerca WAV. Balz Oertli

In Svizzera, non è solo con il denaro che si vince

D’altronde, però, i soldi da soli non fanno vincere una votazione, relativizza Oertli: “Nel caso dell’iniziativa sulle pensioniCollegamento esterno in marzo, ad esempio, il campo del sì ha reso noto un budget sette volte superiore a quello del no. L’iniziativa è stata comunque respinta”.

Inoltre, un limite massimo sarebbe molto difficile da mettere in pratica e si dovrebbero prevedere contromisure per gli innumerevoli sotterfugi che sicuramente verrebbero escogitati. Oertli è membro del consiglio di amministrazione dell’organizzazione Lobbywatch e lavora come giornalista per il collettivo di ricerca WAV, che gestisce lo strumento online Das Geld + die PolitikCollegamento esterno, che raccoglie dati sulla questione.

“La trasparenza è essenziale”, afferma Oertli, “perché senza di essa si ha l’impressione che tutti giochino secondo le stesse regole”.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Nelle scuole di Taiwan la democrazia si impara giocando Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera non riesce a tenere il passo con l’educazione civica impartita dalle scuole di Taiwan. Cosa rende Taiwan diversa? Di più Nelle scuole di Taiwan la democrazia si impara giocando

Fiducia e trasparenza

Una maggiore trasparenza può anche contribuire a rafforzare la fiducia nella democrazia e nella politica. “Il numero di persone che sostengono le nostre istituzioni democratiche è aumentato negli ultimi anni”, sottolinea il vicepresidente della CCW.

Secondo World Values Survey, oltre il 90% (+10% dal 2008) dei e delle taiwanesi si impegna per la democrazia; l’84% (+5% dal 2008) è favorevole al sistema multipartitico del Paese, secondo il Pew Research Center.

Allo stesso tempo, James Kan vede anche un lato negativo nella divulgazione delle informazioni sui finanziamenti: “Ciò che noi e le autorità pubblichiamo non è visto solo dalla nostra cittadinanza democratica a Taiwan, ma anche dai nostri vicini in Cina”.

Pressioni cinesi sul candidato alla presidenza

Secondo Kan, questa situazione è particolarmente sentita dai donatori e dai candidati che fanno affari in Cina e con la Cina: “Un esempio importante è l’imprenditore Terry Gou, che ha ritirato la sua candidatura alla presidenza poche settimane prima delle elezioni a causa delle pressioni delle autorità fiscali cinesi”.

Il fondatore di Foxconn Terry Gou durante un evento elettorale a Taipei nel novembre 2023, poco prima del suo ritiro dalla corsa alla presidenza. swissinfo.ch

Ciò è accaduto dopo la pubblicazione, da parte delle autorità di controllo finanziario di Taiwan, dei dati sul coinvolgimento finanziario del fondatore di Foxconn nella politica taiwanese.

Di conseguenza, le aziende Foxconn in Cina hanno ricevuto l’annuncio di un “controllo fiscale straordinario, cioè politicamente motivato”, aveva dichiarato ai media il segretario generale del Consiglio di sicurezza nazionale di Taiwan, Wellington Koo, alla fine del 2023.

La prassi di divulgazione nello Stato insulare rimane quindi un gioco di equilibri, anche per organizzazioni come la CCW. “Alla luce degli interessi ostili della Cina, non possiamo semplicemente condividere i nostri dati e i nostri risultati con il pubblico”, ammette James Kan, “ma abbiamo buoni canali di comunicazione con le autorità e i partiti locali”.

Un massimo di cento dollari taiwanesi

Cassetta per le donazioni presso l’ufficio della campagna della candidata Peifen Hsieh nel distretto di Da’an a Taipei swissinfo.ch

Questa fiducia reciproca sta dando i suoi frutti. Fino a poco tempo fa, le organizzazioni della società civile come la CCW non avevano accesso ai dati raccolti dalle autorità di controllo finanziario. “Ora le organizzazioni accreditate, come la CCW, possono visionare i dati prima che vengano pubblicati. Il che avviene generalmente sei mesi dopo le elezioni”, sottolinea Chen Mei-Yen.

Nella vita politica di tutti i giorni, il rispetto delle norme vigenti è evidente anche su piccola scala: ad esempio, i partiti, i candidati e le candidate possono offrire ai potenziali elettori ed elettrici solo omaggi del valore massimo di cento dollari di Taiwan – meno di tre franchi – durante le campagne elettorali, come fazzoletti o poncho per la pioggia.

Nella sede della campagna della candidata del DPP Peifen Hsieh, una cassetta per le donazioni indica esplicitamente il limite massimo di 1’000 dollari taiwanesi per le donazioni individuali. Inoltre, si chiede di non prendere più di due mascherine sanitarie con l’effigie della candidata, indipendentemente dall’importo della donazione.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Taiwan e la lotta contro la disinformazione digitale Questo contenuto è stato pubblicato al Con l’aiuto del Governo, la popolazione di Taiwan sta riuscendo a difendersi dalle fake news. Quando però cittadine e cittadini tentano di partecipare attivamente alla democrazia, la politica si mette di traverso. Reportage. Di più Taiwan e la lotta contro la disinformazione digitale

A cura di Mark Livingston

Tradotto con l’aiuto di Deepl/Zz

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative