Perché i dazi di Trump colpiscono così duramente la Svizzera?

Con un imponente pacchetto di dazi, il presidente statunitense Donald Trump vuole rilanciare l’economia del suo Paese. Numerosi partner commerciali ne sono colpiti: per la Svizzera sono previsti dazi del 31%.

Donald Trump ha annunciato dazi del 31% sulle importazioni dalla Svizzera, mentre per i prodotti dell’Unione Europea (UE) saranno del 20%. Le risposte alle domande più importanti.

Cosa significano questi dazi per la Svizzera?

La Svizzera non esporta in nessun altro Paese tanti beni quanto negli Stati Uniti. Anche se il settore più importante, l’industria farmaceutica, è escluso dai dazi – a eccezione del 10%, che si applicherà a tutte le merci, indipendentemente dalla loro origine – per molti altri questi dazi potrebbero rappresentare un forte peso: ad esempio per l’industria metalmeccanica, la produzione di macchinari e l’industria alimentare.

L’organizzazione mantello delle imprese svizzere economiesuisse ha parlato, in una prima reazione, di un “grave onere” e di una “escalation nella politica commerciale”. Non ci sarebbero motivazioni comprensibili per queste tasse doganali. Anzi, la Svizzera ha già abolito i dazi industriali. Colpisce anche il fatto che quelli imposti alla Confederazione (31%) siano nettamente superiori a quelli sulle esportazioni dell’UE (20%).

Come arriva Trump al 31%?

Non è così chiaro*. Trump accusa la Svizzera di applicare il 61% di tasse sui prodotti statunitensi. Non si sa bene come sia arrivato a questa cifra. La Confederazione, infatti, non ha tariffe industriali.

Forse Trump sta usando alcuni prodotti agricoli come riferimento. In media, comunque, le tariffe sui prodotti agricoli sono di poco superiori al 32%. Per questo motivo in passato gli Stati Uniti erano interessati a un accordo di libero scambio. I negoziati sono falliti e questa potrebbe essere una ritorsione.

Trump vuole combattere il deficit commerciale degli Stati Uniti. Il progetto di legge funzionerà?

Sarà piuttosto caotico. Questo perché i dazi doganali sono pagati dalle aziende che importano le merci. E queste trasferiscono una parte o la totalità di questi costi ai consumatori. I prodotti statunitensi diventerebbero quindi più costosi, con un conseguente aumento dell’inflazione. Oppure le aziende si fanno carico di questi costi, nel qual caso i profitti diminuiscono, riducendo i fondi per gli investimenti. È quindi l’opposto di ciò che Trump vuole ottenere.

Anche per quanto riguarda i posti di lavoro che l’inquilino della Casa Bianca vuole portare nel Paese, è improbabile che il calcolo funzioni. Le aziende dovrebbero affrettarsi a creare fabbriche o attività commerciali e a portare nel Paese specialisti qualificati: se gli Stati Uniti siano un Paese attraente in queste circostanze è quantomeno discutibile.

La Svizzera dovrà semplicemente accettare queste tasse?

La Confederazione cercherà di evitare questi dazi. Con buoni argomenti, come scrivono molti economisti ed economiesuisse. Dopo tutto, le aziende elvetiche investono molto negli Stati Uniti. In una classifica internazionale, sono al sesto posto. La Svizzera è leader nella ricerca e nello sviluppo e le aziende impiegano personale e pagano le tasse negli USA. Sono tutti aspetti che depongono a favore del mantenimento degli scambi commerciali con la Confederazione.

Come reagisce la Svizzera ufficiale?

La Presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha annunciato su X che il Consiglio federale ha preso atto delle decisioni degli Stati Uniti.

Contenuto esterno Der Bundesrat nimmt die Zoll-Entscheide der USA zur Kenntnis. Er wird rasch das weitere Vorgehen festlegen. Im Vordergrund stehen die langfristigen wirtschaftlichen Interessen des Landes. Treue zum internationalen Recht und Freihandel bleiben zentrale Werte. pic.twitter.com/GWCywZBruXCollegamento esterno — Karin Keller-Sutter (@keller_sutter) April 2, 2025 Collegamento esterno

Il Consiglio federale deciderà rapidamente le prossime mosse. Gli interessi economici a lungo termine del Paese sono al centro dell’attenzione. “La fedeltà al diritto internazionale e il libero scambio rimangono valori fondamentali”, scrive Keller-Sutter.

* Il calcolo dei dazi applicati ai Paesi si basa su una formula matematica apparentemente semplice, hanno riferito oggi diversi media: (deficit commerciale degli Stati Uniti con il Paese X / importazioni dal Paese X) / 2.

