Il reparto neonati dell'ospedale pediatrico di Zurigo, 1935. (Creative commons / Baugeschichtliches Archiv) Eleonora Cramer (1844-1866). (Archiv Kinderspital) Una camera comune per i bambini al primo piano dell'ospedale, la data della foto è sconosciuta. (Creative commons / Baugeschichtliches Archiv) La lavanderia dell'ospedale pediatrico di Zurigo 1935. (Creative commons / Baugeschichtliches Archiv)

Le infermiere portano i giovani convalescenti all'aria aperta sulla terrazza al quarto piano dell'ospedale quando le condizioni meteorologiche lo consentono, 1935. (Creative commons/Baugeschichtliches Archiv)

Non è la stanza più amata dai bambini: la poltrona del dentista al "Policlinico" che fa parte dell'ospedale pediatrico di Zurigo, 1939. (Creative commons / Baugeschichtliches Archiv) Il reparto pediatrico al primo piano dell'edificio principale dell'ospedale, 1906. (Archiv Kinderspital) Il laboratorio di patologia delll'ospedale pediatrico di Zurigo, 1935. (Creative commons / Baugeschichtliches Archiv) Un'infermiera nella sala di ammissione accoglie genitori e bambini in attesa di una visita dal dottore. (Archiv Kinderspital) Un auditorio nel padiglione annesso all'ospedale. (Creative commons / Baugeschichtliches Archiv)

L'edificio principale dell'ospedale pediatrico di Zurigo, 1920. (Archiv Kinderspital)

An image gallery about the Children's Hospital in Zurich.