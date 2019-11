Durante l'occupazione nazista Malka Gotajner vive a Parigi con il figlio Victor. I due vengono internati a Drancy per qualche mese. Nel novembre 1943, Malka si rifugia in Svizzera dove viene internata in un campo di lavoro a Lucerna (nella foto, in primo piano al centro). (Mémorial de la Shoah/Coll. Victor Gotajner)