Sono passati vent'anni da quando il pallone aerostatico Bretling Orbiter 3 fece il giro del mondo, pilotato dallo svizzero Bertrand Piccard e dal suo compagno d'avventura britannico Brian Jones.

Compiere un giro intorno al globo senza scali in mongolfiera era considerato una delle grandi avventure che avrebbero suggellato il XX secolo. Altri costosi tentativi come quelli di Richard Branson e Steve Fossett erano falliti, e non furono gli unici: dieci team ci provarono in tutto 21 volte.



A Bertrand Piccard bastarono due tentativi, nel 1997 e 1998, prima di riuscire nell'impresa insieme a Brian Jones.

I due piloti atterrarono infine nel deserto dell'Egitto il 21 marzo del 1999, dopo aver viaggiato per 45'755 chilometri in 19 giorni, 21 ore e 55 minuti. Fu il più lungo volo nella storia dell'aviazione, sia per durata che per distanza coperta.

dossier In volo con Solar Impulse È fatta: Solar Impulse 2 è atterrato ad Abu Dhabi dopo aver fatto il giro del mondo utilizzando solo l'energia solare.

Una mongolfiera 'hi-tech'

Il Breitling Orbiter 3, alto 55 metri, era alimentato da gas propano, contenuto in cilindri di titanio montati sui fianchi della navicella.

Il team installò, prima del decollo, quattro contenitori aggiuntivi di propano che si rivelarono essenziali per completare il viaggio. La navicella è ora esposta al National Air and Space Museum dell'aeroporto di Washington-Dulles.

Bertrand Piccard, figlio dell'esploratore subacqueo Jacques Piccard e nipote del famoso aeronauta Auguste Piccard, intraprese poi insieme al co-pilota André Borschberg il primo giro del mondo a energia solare con Solar Impulse, completato nel 2016. È un convinto sostenitore delle tecnologie sostenibili.





Traduzione dall'inglese di Rino Scarcelli

