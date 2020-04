La città svizzera di Kreuzlingen e la sua gemella tedesca Costanza sono state divise dalla pandemia di Covid-19. Dopo la chiusura delle frontiere tra Svizzera e Germania, due sbarramenti separano ora le persone da una parte e dall'altra del confine per rallentare la diffusione del virus.

In tempi normali, gli abitanti delle due città sono completamente liberi di attraversare la linea invisibile che separa le due nazioni. Ma con la Covid-19 tutto è cambiato.

Gli sbarramenti sono diventati un luogo d'incontro per quelle persone che sono state geograficamente separate dalla pandemia. Per gli europei, abituati a viaggiare dove vogliono, sono un chiaro fattore di disturbo.

Il fotografo freelance Roland Schmid, che risiede a Basilea, si è recato sul posto e ha immortalato immagini di famiglie, innamorati e amici separati da barriere fisiche.

Sotto il caldo sole primaverile, premono i loro corpi contro le recinzioni per stare il più vicino possibile e mantenere i loro rapporti affettivi in questo difficile momento. Abbastanza vicini per dire "ti amo", ma troppo distanti per potersi toccare.

È una "terra di nessuno ai tempi del coronavirus". La recinzione traccia il percorso di una frontiera rinforzata con filo spinato che divideva la Svizzera e la Germania durante la Seconda guerra mondiale e che è stata rimossa molto tempo fa.

La nuova recinzione è stata eretta alla metà di marzo con un unico elemento divisorio. Ma la settimana scorsa è stato installato un secondo elemento a pochi metri di distanza. Troppe persone si erano scambiate baci, birra e carte da gioco attraverso la rete metallica, infrangendo così le regole del mantenimento della distanza fisica per evitare il contagio.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram