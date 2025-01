Come l’agricoltura rigenerativa e l’IA possono spianare la strada a un’agricoltura sostenibile

L’agricoltura rigenerativa, le tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale possono aiutarci a risolvere la contraddizione tra agricoltura sostenibile e produttiva?

9 minuti

La mia famiglia lavora la terra dell’Illinois da decenni: oggi abbiamo circa 1’200 ettari. Come molti agricoltori e agricoltrici, siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare, al fine di essere più efficienti, più produttivi e gestire le risorse al meglio.

L’agricoltura rigenerativa rappresenta un approccio olistico alla coltivazione della terra che va oltre il semplice mantenimento dello status quo. L’idea è di migliorare attivamente la salute del suolo, aumentare la biodiversità, potenziare i servizi ecosistemici e intrappolare l’anidride carbonica nel terreno.

I principi chiave dell’agricoltura rigenerativa consistono nel preservare la struttura del suolo riducendone la lavorazione meccanica e nel mantenere il terreno coperto da colture o residui per tutto l’anno. Inoltre, si tende a promuovere l’aumento della biodiversità tramite la rotazione di colture e coperture organiche e la graduale riduzione di fertilizzanti e altri input sintetici nel tempo.

La diffusione di queste pratiche sostenibili sul 40% dei terreni agricoli mondiali potrebbe svolgere un ruolo cruciale nel contenere i cambiamenti climatici, rafforzare la resilienza dei nostri sistemi produttivi e tutelare sia la biodiversità, sia l’economia delle comunità rurali.

“L’agricoltura rigenerativa rappresenta un approccio olistico alla coltivazione della terra che va oltre il semplice mantenimento dello status quo.”

In qualità di agricoltore di quinta generazione e amministratore delegato di una delle più grandi aziende di tecnologie agricole al mondo, vedo con i miei occhi le problematiche e le opportunità che caratterizzano l’agricoltura moderna: in primis, come coltivare in modo sostenibile mantenendo una produttività elevata.

Nella nostra azienda agricola abbiamo implementato diverse tecniche di agricoltura rigenerativa, tra cui la riduzione della lavorazione meccanica al minimo, le tecniche no-till, l’uso di colture di copertura e l’applicazione di precisione dei fertilizzanti. Ne abbiamo ricavato un aumento della capacità idrica, oltre a livelli più elevati di materia organica, carbonio organico, carbonio totale e carbonio attivo nel suolo. Inoltre, abbiamo riscontrato miglioramenti nei livelli di azoto totale e di fosforo estraibile.

L’adozione di tecniche di agricoltura rigenerativa e di precisione può offrire notevoli vantaggi finanziari nel tempo. Uno studio del Consiglio Mondiale delle Imprese per lo Sviluppo Sostenibile (WBCSD)Collegamento esterno del maggio 2023 parla addirittura di aumenti dei profitti del 120%.

Il contributo delle tecnologie

Nella sostanza, l’agricoltura rigenerativa si fonda sull’idea di collaborare con la natura, non contro di essa, e oggi disponiamo di strumenti digitali e tecnologie intelligenti che ci aiutano a farlo in modo più efficace.

I sistemi di monitoraggio avanzati e l’agricoltura di precisione si sono evoluti in soluzioni multilivello, che consentono a chi coltiva la terra di monitorarne i miglioramenti e rilevare eventuali problemi con un’accuratezza senza precedenti. Queste tecnologie integrano i dati provenienti da satelliti, droni e mappe dei suoli per dirigere l’applicazione mirata di prodotti per la protezione delle colture e individuare tempestivamente malattie e parassiti.

Grazie all’elaborazione dello storico dati effettuata tramite intelligenza artificiale e apprendimento automatico, l’analisi predittiva delle prestazioni sta rivoluzionando la gestione delle aziende agricole. In questo modo, si possono prevedere le condizioni future e i possibili risultati, così da passare da pratiche agricole reattive a strategie di gestione proattive.

Secondo un recente articolo della rivista ForbesCollegamento esterno, l’intelligenza artificiale in agricoltura dovrebbe aumentare dagli 1,7 miliardi di dollari (circa 1,5 miliardi di franchi) del 2023 a 4,7 miliardi di dollari entro il 2028. Inoltre, un recente articolo pubblicato dal Forum Economico Mondiale (WEF)Collegamento esterno afferma che l’agricoltura digitale potrebbe incrementare il PIL del settore agricolo nei Paesi a basso e medio reddito di oltre 450 miliardi di dollari, pari al 28% annuo.

Il sostegno della politica

La transizione alle pratiche rigenerative offre notevoli vantaggi, ma comporta anche delle sfide: ci vogliono nuove conoscenze, attrezzature e tempo per riequilibrare gli ecosistemi del suolo. Avendo riconosciuto il potere del digitale e dell’intelligenza artificiale, il nostro settore sta sfruttando queste tecnologie non solo per supportare chi lavora sul campo, ma anche per accelerare l’innovazione in campo agricolo.

Tuttavia, affinché l’agricoltura rigenerativa, le tecnologie digitali e l’IA raggiungano il loro pieno potenziale, abbiamo bisogno di politiche che le sostengano a livello locale, nazionale e internazionale.

“Esponenti politici, imprese ed enti governativi devono collaborare per rispondere alle esigenze finanziarie e tecnologiche delle aziende agricole.”

Esponenti politici, imprese ed enti governativi devono collaborare per rispondere alle esigenze finanziarie e tecnologiche delle aziende agricole. L’implementazione di incentivi per compensare i costi di transizione può ridurre significativamente le barriere finanziarie all’adozione di metodi rigenerativi. Inoltre, è necessario aumentare i fondi per la ricerca al fine di quantificare i benefici e perfezionare le prassi adottate, di modo che gli agricoltori possano avere accesso alle tecniche più efficaci e supportate dalla scienza.

Lo sviluppo di mercati del carbonio che ricompensino chi adotta questi metodi per l’anidride carbonica che fa assorbire nel terreno potrebbe fornire ulteriori incentivi economici. L’espansione dei servizi di istruzione e divulgazione è fondamentale per diffondere il concetto e sostenere le aziende agricole nella transizione verso le nuove tecniche.

Infine, la creazione di quadri normativi che incoraggino l’innovazione in questo settore può contribuire ad accelerare lo sviluppo e l’adozione di tecnologie e pratiche rigenerative, tra cui l’intelligenza artificiale e altri strumenti digitali a supporto di un’agricoltura sostenibile.

Ma le considerazioni politiche e normative da sole non bastano: è necessario che tutti gli attori del complesso ecosistema che circonda l’agricoltura creino incentivi significativi per l’adozione profonda di tecnologie e pratiche rigenerative. Mi riferisco in particolare a rivenditori, partner della catena del valore ed enti finanziari come i fornitori di soluzioni di microfinanza, tra gli altri. La nostra recente collaborazione con McDonald’s USA e Lopez Foods per rendere più sostenibile la produzione di carne bovina negli Stati UnitiCollegamento esterno è un buon esempio di questo approccio olistico.

Le prospettive per il futuro

Davanti alla duplice sfida di adattarsi ai cambiamenti climatici e nutrire una popolazione in crescita, la combinazione di pratiche agricole rigenerative, intelligenza artificiale e tecnologie digitali diventa fondamentale per sviluppare un’agricoltura sostenibile. Questa sinergia consente agli agricoltori di partecipare attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico, aiutandoli anche a produrre maggiori quantità di cibo in modo più efficiente e sostenibile.

Promuoviamo questo approccio con la piena consapevolezza che, in ultima analisi, potrebbe far diminuire la domanda di pesticidi. Il nostro intento non è vendere prodotti, ma sviluppare soluzioni che aiutino le aziende agricole a produrre cibo sano per la società in modo sostenibile.

Considerata la continua evoluzione di queste pratiche e tecnologie, prevediamo passi da gigante in termini di efficienza e sostenibilità. Tramite la collaborazione di agricoltori, industria, governi, consumatori e consumatrici, possiamo creare un sistema alimentare che nutra le persone e il pianeta per le generazioni a venire. Un cambiamento che non è un semplice adattamento, ma contribuisce a plasmare attivamente un futuro sostenibile per l’agricoltura.

Articolo a cura di Virginie Mangin e Anand Chandrasekhar

Traduzione di Camilla Pieretti

Questo articolo è stato originariamente redatto per l’edizione 2025 del World Economic ForumCollegamento esterno di Davos.