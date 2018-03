«Non avevo nessuna ragione per interrompere la mia avventura: il nostro cammino è solo agli inizi. Quella di mercoledì contro l'Italia è stata la mia decima gara sulla panchina rossocrociata e finora mi ha fatto molto piacere lavorare con questo gruppo. Inoltre, posso contare sul sostegno totale da parte dell'ASF», ha affermato Hitzfeld. Nel mese di febbraio del 2008, il tecnico germanico aveva siglato un contratto della durata di due anni. Hitzfeld – nato nel 1949 a Lörrach, nei pressi della frontiera elvetica – ha inoltre dichiarato di sentirsi svizzero, anche poiché «ho vissuto più a lungo nella Confederazione che in Germania». L'allenatore ha poi ribadito di non aver preso in considerazione altre offerte pervenutegli recentemente e di voler evitare qualsiasi speculazione. Dal canto suo, l'ASF ha definito l'ex giocatore di Basilea, Lugano e Lucerna «la soluzione perfetta». Durante la sua carriera di allenatore, Hitzfeld ha vinto due campionati svizzeri, sei campionati tedeschi e due Champions League. Sotto la sua guida, la Svizzera – impegnata nelle qualificazioni al Mondiale del 2010 in Sudafrica – ha finora vinto 6 partite, pareggiate 3 e persa 1. swissinfo.ch e agenzie

Ottmar Hitzfeld resterà fino al 2012 14 agosto 2009 - 18:02 L'allenatore tedesco della nazionale elvetica di calcio ha comunicato venerdì di aver prolungato fino a giugno del 2012 il contratto che lo lega all'Associazione svizzera di calcio (ASF). «Non avevo nessuna ragione per interrompere la mia avventura: il nostro cammino è solo agli inizi. Quella di mercoledì contro l'Italia è stata la mia decima gara sulla panchina rossocrociata e finora mi ha fatto molto piacere lavorare con questo gruppo. Inoltre, posso contare sul sostegno totale da parte dell'ASF», ha affermato Hitzfeld. Nel mese di febbraio del 2008, il tecnico germanico aveva siglato un contratto della durata di due anni. Hitzfeld – nato nel 1949 a Lörrach, nei pressi della frontiera elvetica – ha inoltre dichiarato di sentirsi svizzero, anche poiché «ho vissuto più a lungo nella Confederazione che in Germania». L'allenatore ha poi ribadito di non aver preso in considerazione altre offerte pervenutegli recentemente e di voler evitare qualsiasi speculazione. Dal canto suo, l'ASF ha definito l'ex giocatore di Basilea, Lugano e Lucerna «la soluzione perfetta». Durante la sua carriera di allenatore, Hitzfeld ha vinto due campionati svizzeri, sei campionati tedeschi e due Champions League. Sotto la sua guida, la Svizzera – impegnata nelle qualificazioni al Mondiale del 2010 in Sudafrica – ha finora vinto 6 partite, pareggiate 3 e persa 1. swissinfo.ch e agenzie