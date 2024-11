Le votazioni federali del 24 novembre si avvicinano – siete pronti/e?

Care lettrici e cari lettori,



È all'estero che l'ampliamento delle autostrade elvetiche raccoglie al momento più sostegno. È il risultato che emerge dal primo sondaggio in vista delle votazioni del 24 novembre pubblicato dall'Istituto gfs.bern. "È in contraddizione con lo schema abituale" di comportamento di voto, commenta la politologa Martina Mousson.



In questa newsletter, il mio collega Balz Rigendinger tenta di trovare delle spiegazioni alle intenzioni di voto della diaspora in favore del traffico automobilistico. Di norma, svizzere e svizzeri all'estero tendono a essere più sensibili sui temi ecologici rispetto a chi abita in patria.



Sempre sul tema delle autostrade, l'argomento più discusso di questa campagna di votazioni, la nostra data-giornalista Pauline Turuban ha preparato per voi un'analisi statistica dettagliata che vi aiuterà a formarvi un'opinione sulla questione.



Densità della rete, risorse stanziate per la manutenzione delle strade e ore passate in coda: in diversi ambiti la Svizzera si distingue dai vicini europei, non sempre come ci si potrebbe aspettare.



Vi auguro una buona lettura!