Sprint finale in vista delle votazioni federali del 24 novembre – l’esito è incerto per tutti i temi

il Consiglio federale e il Parlamento saranno sconfessati sui quattro temi sottoposti a votazione il 24 novembre? A una decina di giorni dallo scrutinio, questo scenario non può essere escluso.



Il secondo sondaggio realizzato dall'istituto gfs.bern mostra una perdita di fiducia dell'elettorato svizzero nei confronti delle autorità. Una sfiducia che è già stata osservata in occasione del voto di marzo sul versamento della 13esima rendita AVS e, più di recente, quando è stata respinta la riforma della previdenza professionale.



La fiducia nei confronti delle autorità non se la passa bene neanche se si guarda alle intenzioni di voto della diaspora: il sostegno di svizzere e svizzeri all'estero all'ampliamento delle autostrade, per esempio, è crollato tra il primo e il secondo sondaggio.



In questa newsletter, potete (ri)scoprire tutti i nostri articoli esplicativi, i nostri dibattiti e le nostre analisi in modo che possiate prendere una decisione informata – se ancora non l'avete fatto – in vista di una domenica di votazioni che si annuncia appassionante. AI bollettini di voto!



