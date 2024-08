Un drastico aumento dell’imposta di successione svizzera porterà a un esodo delle persone miliardarie?

La proposta di imporre un contributo di successione del 50% per le persone super-ricche sta creando disappunto tra quelle persone benestanti che sarebbero colpite dalla misura e che minacciano di emigrare se l’iniziativa sarà accolta.

Le persone miliardarie con il domicilio fiscale in Svizzera hanno probabilmente aggrottato la fronte quando la Gioventù Socialista (GISO) ha lanciato nel 2022 un’iniziativa che chiede l’introduzione di un’imposta di successione del 50% sulle eredità di un valore superiore ai 50 milioni di franchi. La GISO stima che così facendo le casse statali possano raccogliere sei miliardi di franchi supplementari all’anno e chiede che questi fondi siano dedicati a misure di protezione ambientale come la ristrutturazione degli edifici, lo sviluppo delle energie rinnovabili o gli investimenti nei trasporti pubblici. Chi sostiene la cosiddetta “Iniziativa per il futuroCollegamento esterno” afferma che le persone più ricche sono in gran parte responsabili del cambiamento climatico e debbano quindi contribuire alla risoluzione del problema.

Questa argomentazione ha convinto abbastanza persone da permettere alla GISO di raccogliere un numero sufficiente di firme per portare il testo alle urne. Una votazione è attesa a partire dal 2026.

Controtendenza

La proposta di aumentare drasticamente l’imposta di successione per le persone super ricche va in controcorrente rispetto alla tendenza generale di rendere questo contributo meno oneroso per la popolazione in generale. Tra la metà degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, molti Cantoni svizzeri hanno riformato le proprie strategie fiscali e abolito l’imposta di successione per i famigliari più prossimi alle persone defunte.

Imposte di successione in Svizzera In Svizzera non esiste un’imposta di successione a livello federale, ma tutti i Cantoni, tranne Svitto e Obvaldo, la applicano. Il rapporto tra la persona defunta e gli eredi svolge un ruolo decisivo: coniugi e discendenti diretti sono esentati nella maggior parte dei Cantoni. Anche l’aliquota è progressiva e, nella maggior parte dei casi, viene moltiplicata per un fattore che dipende dal rapporto tra la persona defunta e l’erede. Prendiamo come esempio il Cantone di Zurigo. Secondo la società di gestione patrimoniale Centro LAW, coniugi e discendenti diretti sono esentati dall’imposta di successione. I genitori sono esentati fino a un importo di 200’000 franchi mentre fratelli e sorelle fino a 15’000 franchi. In tutti gli altri casi, l’aliquota d’imposta è progressiva e parte dal 2% per le eredità fino a 30’000 franchi e arriva al 6% per gli importi superiori agli 1,5 milioni. A seconda del rapporto di parentela con la persona defunta, le aliquote vengono moltiplicate per un fattore di uno per i genitori, due per i nonni, tre per fratelli e sorelle, cinque per zii e zie e sei per le persone senza un legame di parentela.

Una simile tendenza si osserva anche a livello europeo. Dal 2000, l’Austria, la Cechia, la Norvegia, la Slovacchia e la Svezia hanno abolito le imposte di successione o di proprietà. Secondo un rapporto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), all’origine di queste decisioni vi è stata una mancanza di supporto politico per l’imposta di successione. L’alto onere amministrativo e i ricavi minimi sono anche altri argomenti menzionati in alcuni Paesi.

Contenuto esterno

Lo spauracchio di un’a tassa d’imposta di successione del 50% per le persone super-ricche in Svizzera provocherà un fuggi-fuggi di dirigenti dell’industria elvetica all’estero?

“La GISO vuole obbligarmi ad emigrare”, si è lamentato dalle colonne della SonntagsZeitung. Peter Spuhler, alla testa di Stadler Rail,

Con una fortuna stimata a oltre 3 miliardi di franchi, i e le discendenti di Spuhler dovranno rinunciare a 1,5 miliardi se l’elettorato svizzero approverà l’iniziativa. Hanno ragione ad essere preoccupati. Uno studio dell’Istituto svizzero di ricerca congiunturaleCollegamento esterno (KOF) ha rivelato che il 60% delle 300 persone più ricche residenti nella Confederazione ha ereditato il proprio patrimonio. Non è un caso che la Svizzera sia un luogo particolarmente attrattivo per le persone più abbienti.

“Le persone ricche possono creare uffici di famiglia che consentono di risparmiare sulla tassa sul reddito, e le plusvalenze private non sono soggette all’imposta sul reddito personale. Sì, c’è un’imposta sul patrimonio, ma è più che altro un’imposta sul reddito di ultima istanza per i super-ricchi”, dichiara a SWI swissinfo.ch Isabel Martinez, responsabile della sezione di ricerca sulla disuguaglianza e l’economia pubblica del KOF.

Tuttavia, secondo la ricercatrice, un’imposta di successione del 50% è ancora piuttosto alta per gli standard internazionali e potrebbe potenzialmente provocare l’effetto opposto.

“C’è il rischio che la Svizzera perda sia l’imposta di successione che il gettito annuale dell’imposta sul reddito e sul patrimonio se i super-ricchi decidessero di emigrare”, afferma.

Questo è esattamente ciò che Spuhler minaccia di fare. Ha dichiarato alla SonntagsZeitung che sta valutando la possibilità di trasferirsi in Austria (la Corte costituzionale austriaca ha abrogato l’imposta di successione nel 2008) per evitare che, per pagare l’aliquota del 50% , le sue aziende vengano “svendute a investitori cinesi o di private equity all’estero che vogliono solo fare soldi facili”. Martinez non è convinta che siano necessarie misure così drastiche.

“Trovo difficile credere che gli eredi non riescano a trovare una banca che presti loro il denaro per pagare l’imposta di successione se l’azienda che hanno ereditato è redditizia”, afferma.

