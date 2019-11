Un epilogo che il quodidiano "Neue Zürcher Zeitung" descrive come "una fine inaspettatamente brusca, per un politico ticinese che si è guadagnato grande fama a livello nazionale durante i lunghi anni di attività".

Quei "45 voti eliminano anche una delle figure più influenti del Palazzo federale. Filippo Lombardi, il 63enne Titano ticinese, in cui potere finanziario, politico e sociale si uniscono per formare una vera e propria potenza; lui che aveva ottenuto il maggior numero di voti al primo turno delle elezioni del 20 ottobre ed era considerato inattaccabile; Filippo Lombardi manca la rielezione dopo 20 anni nel Consiglio degli Stati".

In ogni caso, anche se non siede più nel parlamento federale, " Filippo LombardiLink esterno resta un attore di primo piano del paesaggio politico svizzero, non solo per la sua profonda conoscenza di tutti gli ingranaggi, ma anche per la sua vasta rete di relazioni politiche e imprenditoriali. Non si deve dimenticare che egli stesso è un imprenditore", sottolinea Ariane Rustichelli.

D'altra parte, per portare le preoccupazioni e difendere gli interessi della Quinta Svizzera in seno alle Camere federali, Ariane Rustichelli ricorda che l'OSE può inoltre continuare a contare sull'Intergruppo parlamentare Svizzeri all'estero.

Dopo la sorprendente non rielezione, l'ormai ex capogruppo popolare democratico alle Camere federale ha infatti assicurato alla direttrice dell' OSELink esterno che resta alla vicepresidenza. Colui che in parlamento era noto anche come "il padre della Legge sugli svizzeri all'estero" ( LSEstLink esterno ), le ha persino detto che "adesso avrà ancora più tempo da dedicare all'OSE e alla causa dei nostri connazionali nel mondo".

Il risultato del ballottaggio per l'elezione in Consiglio degli Stati ha riservato una grossa sorpresa in Ticino. Tutto come da pronostico invece ...

Con il terremoto politico che ieri ha stravolto la rappresentanza ticinese al Consiglio degli Stati, la Quinta Svizzera perde un suo strenuo difensore in parlamento: il popolare democratico Filippo Lombardi. Ma questa estromissione non pregiudicherà il suo impegno quale vicepresidente dell'Organizzazione degli svizzeri all'estero (OSE), assicura la direttrice Ariane Rustichelli.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Scalzato il "padre" della Legge sugli svizzeri all'estero 18 novembre 2019 - 16:45 Con il terremoto politico che ieri ha stravolto la rappresentanza ticinese al Consiglio degli Stati, la Quinta Svizzera perde un suo strenuo difensore in parlamento: il popolare democratico Filippo Lombardi. Ma questa estromissione non pregiudicherà il suo impegno quale vicepresidente dell'Organizzazione degli svizzeri all'estero (OSE), assicura la direttrice Ariane Rustichelli. "Evidentemente siamo profondamente desolati", osserva Ariane Rustichelli. "D'altra parte, però, abbiamo la certezza di poter continuare a contare su un uomo che si batte per la difesa degli interessi dei connazionali sparsi nel mondo e questo ci rincuora". Dopo la sorprendente non rielezione, l'ormai ex capogruppo popolare democratico alle Camere federale ha infatti assicurato alla direttrice dell'OSE che resta alla vicepresidenza. Colui che in parlamento era noto anche come "il padre della Legge sugli svizzeri all'estero" (LSEst), le ha persino detto che "adesso avrà ancora più tempo da dedicare all'OSE e alla causa dei nostri connazionali nel mondo". D'altra parte, per portare le preoccupazioni e difendere gli interessi della Quinta Svizzera in seno alle Camere federali, Ariane Rustichelli ricorda che l'OSE può inoltre continuare a contare sull'Intergruppo parlamentare Svizzeri all'estero. In ogni caso, anche se non siede più nel parlamento federale, "Filippo Lombardi resta un attore di primo piano del paesaggio politico svizzero, non solo per la sua profonda conoscenza di tutti gli ingranaggi, ma anche per la sua vasta rete di relazioni politiche e imprenditoriali. Non si deve dimenticare che egli stesso è un imprenditore", sottolinea Ariane Rustichelli. Grande clamore nei media di tutto il Paese Il peso del ticinese sulla scena politica nazionale si nota anche dal risalto dato dai media di tutta la Svizzera alla sua esclusione. In un articolo congiunto intitolato "Al Titano sono mancati 45 voti", i quotidiani zurighese "Tages-Anzeiger" e bernese "Der Bund" riassumono così il risultato del duello elettorale con la socialista Marina Carobbio Guscetti, dal quale il popolare democratico è uscito sconfitto: Quei "45 voti eliminano anche una delle figure più influenti del Palazzo federale. Filippo Lombardi, il 63enne Titano ticinese, in cui potere finanziario, politico e sociale si uniscono per formare una vera e propria potenza; lui che aveva ottenuto il maggior numero di voti al primo turno delle elezioni del 20 ottobre ed era considerato inattaccabile; Filippo Lombardi manca la rielezione dopo 20 anni nel Consiglio degli Stati". Un epilogo che il quodidiano "Neue Zürcher Zeitung" descrive come "una fine inaspettatamente brusca, per un politico ticinese che si è guadagnato grande fama a livello nazionale durante i lunghi anni di attività".