(swissinfo.ch)

Chiuse le urne, è iniziato in tutti i Cantoni e Comuni svizzeri lo spoglio delle schede per il rinnovo delle Camere federali. Secondo i sondaggi, le elezioni 2019 dovrebbero portare a una progressione di Verdi e Verdi liberali, con un leggero spostamento del Parlamento verso sinistra.

In gioco ci sono tutti i 200 seggi del Consiglio nazionale (Camera del popolo) e la maggior parte dei 46 seggi del Consiglio degli Stati (Camera dei cantoni). La corsa al parlamento 2019 è caratterizzata da primati di partecipazione: un numero record di candidati e candidate (più di 4'600) e anche un record della proporzione di aspiranti deputate: il 40,3% per il Nazionale e il 34,4% per gli Stati.



Primi eletti al Consiglio degli Stati



I partiti UDC: Unione democratica di centro (destra conservatrice) PS: Partito socialista (sinistra) PLR.: Partito liberale radicale (destra liberale) PPD: Partito popolare democratico (centro destra) PES: Partito ecologista svizzero, I Verdi (sinistra) PVL: Partito dei Verdi liberali (centro) PBD: Partito borghese democratico (centro) PEV: Partito evangelico svizzero Fine della finestrella

A Zurigo, il "senatore" uscente Daniel Jositsch (PS) è saldamente in testa, con oltre 190'000 schede, nelle elezioni per il consiglio degli Stati nel canton Zurigo. Per la seconda poltrona si preannuncia un ballottaggio tra l’attuale consigliere agli Stati del PLR Ruedi Noser, 141'000 schede, e il consigliere nazionale dell'UDC Roger Köpper, terzo con 107'000 preferenze.

Ad Appenzello esterno si riconferma in carica, come pronosticato, il senatore PLR Andrea Caroni, che occuperà per altri 4 anni il solo seggio disponibile per il semi-cantone al Consiglio degli Stati.

Nel canton San Gallo sono chiaramente in testa gli uscenti Benedikt Würth (PPD) e Paul Rechsteiner (PS). Visto l'elevato numero di candidati, si profila tuttavia un secondo turno il prossimo 17 novembre.

Anche nel canton Sciaffusa si va verso una probabile riconferma dei due "senatori" uscenti Hannes Germann (UDC) e Thomas Minder (senza partito, ma affiliato al gruppo dell'UDC).

Nel canton Glarona, si è assistito a una sorpresa per l'elezione al Consiglio degli Stati. Solo uno dei "senatori" uscenti, Thomas Hefti (PLR), è stato riconfermato, mentre non ce l'ha fatta Werner Hösli (UDC). Al suo posto è stato eletto il Verde Mathias Zopfi.

Tutti e tre i candidati hanno superato la maggioranza assoluta: Hefti ha ottenuto 7544 voti, Zopfi 5684 e Hösli 5432.



Nel canton Uri uno dei due seggi al Consiglio degli Stati sarà occupato per la prima volta nella storia da una donna: Heidi Z'graggen (PPD) è stata eletta con 7'086 voti e affiancherà il "senatore" uscente del PLR Josef Dittli (7'576) alla Camera dei cantoni.



Nel canton Ginevra, i candidati rosso-verdi risultano nettamente in testa: dopo lo spoglio del 95% dei voti, l'ecologista Lisa Mazzone ottiene 37'923 voti e il socialista Carlo Sommaruga 35'056 suffragi.

Risultano chiaramente staccati i candidati borghesi: Hugues Hilpoldt (PLR) raccoglie 22'102 voti, Béatrice Hirsch (PPD) 20'236 e Céline Amaudruz (UDC) solo 19'243.



Non cambierà verosimilmente la ripartizione partitica della delegazione del canton Neuchâtel al Consiglio degli Stati: il consigliere nazionale uscente Philippe Bauer (PLR) sta difendendo senza problemi il seggio del partito finora in mano a Raphaël Comte, mentre per la seconda poltrona v'è un testa a testa tra le due candidate socialiste Martine Docourt Ducommun e Silvia Locatelli.





Consiglio degli Stati La ripartizione dei seggi

Primi risultati per il Consiglio nazionale

Cominciano ad arrivare i primi risultati per il Consiglio nazionale. UDC e PBD in difficoltà, mentre avanzano Verdi, PPD e Verdi liberali: sono queste le primissime indicazioni, da prendere ancora con le pinze, che emergono dallo spoglio delle schede per l'elezione alla Camera del popolo.

Sono disponibili i risultati finali di quattro piccoli cantoni (Appenzello esterno, Nidvaldo, Obvaldo e UR) e risultati parziali relativi ad altri quattro. Sulla base di questi dati l’UDC perderebbero due seggi e altrettanto farebbero i borghesi democratici, mentre socialisti, PLR e MCG (il movimento dei cittadini a Ginevra) dovrebbero rinunciare a una poltrona.

A vincere sarebbe i Verdi (due possibili mandati in più a Ginevra e uno a Friburgo), il PPD (un seggio sicuro a Uri, uno nel canton Argovia), e i Verdi liberali (una poltrona nei Grigioni).

In Ticino il PPD perderebbe uno dei due seggi al Consiglio Nazionale a profitto di Verdi e Sinistra alternativa. È quanto mostrano le primissime proiezioni della RSI.

Stream Livestream RSI LA1

La lista Verdi e Sinistra alternativa otterrebbe il 13% dei voti, mentre quattro anni fa gli ecologisti (che correvano da soli) erano fermi al 4%. I Verdi liberali non andrebbero invece oltre l'1% (0,8% nel 2015). Guadagnerebbe anche l'UDC passando dall'11,3% del 2015 al 13,9%.

In calo invece gli altri partiti, in particolare la Lega, che secondo queste proiezioni perderebbe quasi 5 punti percentuali, scendendo al 21,7% al 16,9%. Il PLR passerebbe dal 23,7% al 20,7%, il PPD dal 20,1% al 16,9% e il PS dal 15,6% al 14,8%

Nei Grigioni - dove è disponibile anche una proiezione - l'UDC perderebbe uno dei due seggi: Magdalena Martullo-Blocher verrebbe però confermata.

Già attribuito in via definitiva il seggio di Peter Keller (UDC) che occuperà l'unica poltrone che Nidvaldo dispone alla camera del popolo. Il secondo è quello di David Zuberbühler (UDC), che ad Appenzello Esterno è riuscito a respingere l'assalto del Partito liberale radicale (PLR) volto a riconquistare il mandato perso quattro anni or sono. Entrambi i deputati erano uscenti.

Dagli altri cantoni arrivano solo risultati parziali. A Basilea Città l'UDC arretra di 5 punti percentuali, scendendo al 12%. Viene così superato da Verdi (+3,5% al 13) e LDP (+3% al 14,5%), i liberali che nella città renana sono ancora staccati dal PLR.

Tre dei quattro seggi che Neuchâtel dispone al Consiglio nazionale sembrano ormai assegnati, dopo lo spoglio di 18 comuni su 31. Il PLR e il PS manterrebbero il loro mandato, mentre i Verdi riuscirebbero a conquistare una poltrona.

C'è invece ancora incertezza per quel che riguarda il quarto seggio, attualmente occupato dall'UDC. Il suo esponente, l'ex consigliere nazionale, già consigliere di Stato e vicepresidente dell'UDC svizzera, Yvan Perrin, è in difficoltà.





Candidati della Quinta Svizzera

In crescita rispetto alle precedenti elezioni federali di quattro anni ma non da primato, invece, il numero di candidati al Consiglio nazionale che risiedono all'estero: quest'anno gli svizzeri all'estero che ambiscono a un seggio sono 73, contro i 57 rappresentanti della Quinta Svizzera in corsa nel 2015 e il record di 77 registrato nel 2011.

Tra gli espatriati in corsa quest'anno, la diplomatica Christina Bürgi DellspergerLink esterno appare come la candidata con le maggiori possibilità di essere eletta. La svizzera di Francia è infatti in prima posizione sulla lista del Partito socialista nel cantone di Zugo. Ed è qui che tornerà a vivere se sarà eletta, ha ribadito recentemente al quotidiano Neue Zürcher Zeitung (NZZLink esterno). La 59enne sin dall'inizio della campagna elettorale è sempre stata chiara: in caso di elezione, lascerà il posto di lavoro alla sede dell'UNESCO a Parigi, per conto del Dipartimento federale degli affari esteri, al fine di dedicarsi al suo mandato parlamentare.

Un altro svizzero all'estero che potrebbe avere possibilità di successo è Franz MuheimLink esterno. Candidato sulla lista dei Verdi liberali del cantone di Zurigo, durante la campagna elettorale è stato sostenuto da Operazione Libero. Tuttavia, per farcela, Muheim ha bisogno di molto sostegno da parte dell'elettorato della Quinta Svizzera, poiché sulla lista dei candidati è solo al ventesimo posto.



Senza e-voting e... senza materiale di voto



A differenza di quattro anni fa, non è stato più possibile utilizzare il voto elettronico in alcun cantone, poiché il governo federale ha sospeso le prove in corso per motivi di sicurezza.



Gli svizzeri all'estero che si sono iscritti in un registro elettorale in patria, possono partecipare alle elezioni al Consiglio nazionale e in alcuni cantoni anche alle elezioni al Consiglio degli Stati.



Tuttavia, secondo informazioni pervenute dalla Quinta Svizzera a swissinfo.ch, molti cittadini elvetici che avrebbero voluto votare sono rimasti esclusi a causa di ritardi nella recapitazione del materiale di voto.



Il lettore Peter Stalder ci ha scritto: "Nessun documento ricevuto fino ad oggi. Anche molti altri svizzeri all'estero nella stessa situazione. Ho nomi e indirizzi. Inoltreremo un ricorso il 21.10.19 per l'annullamento di queste elezioni". swissinfo.ch non ha potuto ottenere ulteriori ragguagli da Peter Stalder perché non era raggiungibile.



Seguite in diretta! Risultati e analisi nel dossier speciale della RSI

Ballottaggi

Circa 5,3 milioni di cittadini svizzeri hanno il diritto di partecipare alle elezioni parlamentari del 20 ottobre. I risultati finali delle elezioni per il Consiglio nazionale sono attesi per domenica sera sul tardi.

Per quanto riguarda il Consiglio degli Stati, in diversi cantoni si dovrà andare al ballottaggio, poiché le elezioni si svolgono con il sistema di maggioranza. Ciò significa che per essere eletti già al primo turno occorre ottenere più del 50% dei voti.

Laddove sono in competizione diversi candidati con un certo seguito elettorale, superare tale soglia è praticamente impossibile. Dunque, in diversi casi sarà necessario un secondo turno elettorale.

Il sistema bicamerale del parlamento svizzero è paritetico: i due Consigli hanno uguali poteri.

resize JavaScript - DO NOT TOUCH





Neuer Inhalt Horizontal Line

Come votano gli Svizzeri all'estero? Partecipa al sondaggio SSR ! Come votano gli Svizzeri all'estero? Partecipa al sondaggio SSR !